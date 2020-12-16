台國安局人員被控酒後性侵女同學　受害者丈夫質疑官官相護

日前，台灣的情報部門傳出性侵醜聞。一名任職於台灣國安局的男子孫某，涉嫌性侵中學同學，導致後者精神崩潰，甚至多次輕生。 受害女子丈夫揭發事件後，雖然一度被告知孫男已被處理，卻發現孫男仍逍遙法外。丈夫質疑台國防部與國安局官官相護。

據台《鏡週刊》報導，涉事女子在今年10月時，與任職軍中的中學同學登記結婚，而在這段婚姻前，有過一段婚姻紀錄。這名女子約一年多前，與前夫離婚後，任職國安局的孫男積極與他聯繫，一次同學聚餐後，孫男又邀約喝酒，最後女子喝醉，隔天醒來發現自己遭孫男性侵，但孫男安撫她稱「不要這樣，我會負責，我會照顧你」。

女子當時一時心軟，錯失提告良機。不過，該女子指，自己後來被性侵的陰霾揮之不去，身心受創，因此罹患重鬱症、恐慌症、焦慮症，需靠藥物入睡，甚至有多次「想不開」記錄。

而現任丈夫追問之下得知妻子遭同學性侵，也上網在法律諮詢社團留言求助，後來引來台國防部軍事安全總隊人員注意。最後現任丈夫得到上級反饋稱，「已向上反應，孫男也遭懲處」，但國安局查無懲處紀錄。讓現任丈夫認為，這是自己單位上的長官假意安撫，但其實官官相護，孫男仍舊逍遙法外。

目前，台灣國安局表示，孫男稱二人從未發生性關係。台國安局又稱，若案件進入司法程序，國安局將配合調查。台灣國防部軍事安全總隊則稱，已經把狀況向上呈報，但未告知懲處內容。