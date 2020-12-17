台中市長盧秀燕反對美豬進口　AIT強硬表態：焦慮毫無根據

台灣方面早前宣布將開放美豬進口，不過，台灣內部就一直有聲音擔憂美豬含有萊克多巴胺（瘦肉精），有害市民健康。台中市長盧秀燕12月16日與美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）會面，盧秀燕當面向酈英傑表達反對萊克多巴胺豬肉的立場。 事後，AIT發言人孟雨荷以具名方式發出聲明，強調「所有美國出口到台灣和其他貿易伙伴的產品都是安全無虞的」，當政治人物在台灣消費者間散播不實資訊，並引發毫無根據的焦慮時，對所有人來說都是無益的。 據悉，這也是美方首次回應台灣這次的萊豬爭議。

AIT的這篇聲明，措辭可說是相當強硬，孟雨荷在聲明中表示，所有美國出口到台灣和其他貿易伙伴的產品都是安全無虞的，所遵循的最高且符合證據的標準都跟美國國內消費標準相同，「美國銷售至台灣、美國國內及世界各地的食品安全性都是無庸置疑的，正因如此美國食品才會在台灣這麼受歡迎」。

AIT處長酈英傑（左）16日到台中市政府拜會台中市長盧秀燕（右），盧秀燕當面表達市民反對放寬含萊劑豬肉進口的立場。（中央社）

孟雨荷強調，當政治人物在台灣消費者間散播不實資訊，並引發毫無根據的焦慮時，對所有人來說都是無益的，AIT呼籲各方以「負責任的態度」，及「符合科學的根據」來應對這項議題。她指出，美國和台灣是致力於維護食品安全和糧食安全的好夥伴，相信美台堅實的貿易關係將持續作為維護安全的重要力量，讓雙方都能從中互惠。

有消息稱，美方此次的不滿，並非針對盧秀燕當酈英傑的面反對萊豬，而是台中市政府打破原本雙方事前談好「不開放媒體採訪」的規定。此次會見是AIT每年例行性向台灣地方首長拜會的既定行程，為了讓雙方都能「暢所欲言」，才讓會見形式以閉門形式進行，沒想到此一默次被台中市政府打破，讓AIT覺得遭到「突襲」。

知情人士表示，數天前AIT人員和台中市政府人員討論會面流程及細節時，便已談好會面採閉門方式進行，稍早前有台灣媒體稱，在盧秀燕當面向酈英傑表達反對萊豬的立場後，AIT才要求現場媒體撤離的報道並非事實，因為該場會面早就說好不公開媒體採訪，AIT當時要求台中市政府依照雙方事先談好的流程，請媒體離席，結果遭到台中市政府拒絕，令美方感到「被設計」。

瘦肉精萊劑美豬叩關台灣後，是否要強制標示商品「含萊劑」成為台灣社會關注的焦點。（中央社）

萊豬在台灣已成為政治議題，相關議題在台灣已爭吵多年。AIT強調，每人每天必須吃進270公斤以上的牛肉或9公斤以上的牛肝，才可能達到最高殘留容許量，過去多年，全世界100多個國家有數百萬人吃了數十億公斤的美國牛肉，不曾出現任何一件因為萊劑而生病或產生其他作用的報吿，堅強的科學證據證明美牛和萊克多巴胺是安全的，呼籲台灣以「科學角度」開放萊豬進口。