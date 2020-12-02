蔡英文：開放美豬進口是台灣重返國際經貿的「關鍵一步」

台灣早前宣布開放美牛美豬進口，引發巨大爭議，反對聲音質疑此舉會威脅台灣人健康。台灣總統蔡英文12月2日表示，美牛、美豬不是單一議題，是解決貿易困難的問題，也是讓台灣能夠重返國際經貿舞台的關鍵一步。 她強調，針對進口豬肉，台灣行政院已公布五大管理措施，在「國際標準」和「科學證據」的前提下，政府一定會把關食安，保護民眾的健康。

蔡英文重申，美牛、美豬不是單一議題，是解決貿易困難的問題，也是讓台灣能夠重返國際經貿舞台的關鍵一步。（陳卓邦／多維新聞）

蔡英文12月2日前往民進黨中央主持中執會，會前發表談話並受訪。她提及「台灣豬識別標章」12月1日已開始試辦，台灣農委會已經發出第一批標章，申請台灣豬標章的業者，要附上證明文件、簽切結書，標章也都有防偽功能，「用最嚴謹的標準，就是要讓國人可以安心消費國產豬肉」，台灣行政院也公布五大管理措施，掌握源頭、做好檢查，讓標示跟著肉品走。

蔡英文並強調，台灣行政院、農委會、衛福部及相關部會，在這段時間都非常努力的跟相關團體、社會大眾進行溝通，她坦言，美豬是一個很困難的問題，需要花很多時間處理，「但也是一個很重要、必須要處理的議題」，是台灣打開國際經貿，能夠有更寬廣空間的重要一步，政府後續還要做很多努力，讓台灣在國際經貿往前走。

蔡英文指出，台灣要融入國際經貿體系，就必須要符合國際經貿法規和談判規範，「有些事情，我們希望要有多點空間，就事論事來討論」，例如台灣立法院12月1日迴歸正常質詢，就是一個很好的事情，立委有責任代表人民詢問問題，行政部門也有責任回答相關問題。