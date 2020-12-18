【新冠肺炎】台檢測報吿出現「武漢肺炎」字眼　陸航將視為無效

據台媒《聯合報》報道，大陸台商圈傳出，若持有的台灣核酸檢測報吿出現「武漢肺炎」字樣，而欲從台灣搭乘大陸國籍航空前往大陸，會被視為無效，更會影響旅客的行程。

中國國航對核酸報吿的規定，報吿若出現武漢肺炎字樣將視為無效。（微博@孤煙暮蟬）

據了解，大陸的「中國國際航空」與「深圳航空」台灣分公司，在12月17日時向業務代理發出「關於核酸報吿禁止有武漢肺炎字樣的提醒」通知。通知上表明，搭乘兩岸航線航班的旅客須提交72小時內新冠病毒核酸檢測陰性報吿的事宜，該通知強調，相關檢測項目是「針對2019新型冠狀病毒」，如果報吿上出現「武漢肺炎」字樣，會被視為無效，影響旅客行程及通關事宜，「請務必通吿旅客有此規定」。

事實上，不僅只國航與深航有類似的通知聲明，檢視大陸南方航空官方網站亦有相關規定。南航的規定表示，「國際世界衛生組織已發布對於『新冠肺炎（COVID-19）』之正名，請旅客注意醫療機構所提供之核酸檢測證明書中，使用標準名稱避免誤用其他名稱，如非正確名稱將遭拒絕入境，請各位旅客周知」。

南方航空對核酸報吿的規定，若報吿出現武漢肺炎字樣將視為無效。（南方航空台灣分公司官網）

台灣社會目前對於武漢肺炎、新冠肺炎、或COVID-19等稱呼沒有統一的名稱。台灣總統蔡英文本人不論對外或對內基本都不提武漢肺炎，但從行政院長蘇貞昌以降的各級官員、民意代表與大眾媒體，仍多直稱武漢肺炎。

蘇貞昌以降的民進黨政府官員，對於「武漢肺炎」仍舊琅琅上口。（中央社）

面對即將來臨的農曆新年，即使因疫情影響班機來往或不像過去頻繁，但預期仍會有一定人數的台商、台生、陸配等在傳段期間來往兩地，這也難怪大陸相關航空業者如今要做出提醒與反制。