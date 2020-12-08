台外長吳釗燮呼籲支持澳洲：攜手面對「中國霸凌」

根據台灣外交部12月7日晚間釋出的新聞稿，指台外交部長吳釗燮於12月2日接受英媒「衛報」（The Guardian）澳洲分社駐台記者專訪。吳釗燮表示，台灣期盼與理念相近國家共同守護共享價值及區域和平穩定，他又提及中澳關係，稱台灣會「與澳洲攜手面對中國壓力與不當霸凌」。

吳釗燮強調，台灣將持續對美國採購防衛性武器，以展現捍衛「國家主權」與安全的決心。他說，台灣期盼與美國、日本、澳洲及印度等理念相近國家加強情資交換及經驗交流，共同守護共享價值及區域和平穩定。

台外交部長吳釗燮於12月2日接受英媒「衛報」（The Guardian）澳洲分社駐台記者專訪。吳釗燮在論及中國近期對澳洲進行系列的經濟制裁行為時強調，澳洲並不孤單，台灣會與澳洲站在一起，給予支持，並呼籲理念相近國家團結合作，與澳洲攜手面對中國壓力與不當霸凌。 （台灣外交部提供）

吳釗燮表示，針對中國大陸施行「港版國安法」，並摧毀香港民主價值，台灣予以譴責並將持續落實對香港人民的支持與協助。

有關台灣參與世界衛生大會（WHA），吳釗燮指出，2020年國際支持台灣參與WHA的聲量再創新高，美國、日本、加拿大、澳洲、紐西蘭等國領導人及高階政府官員，以及許多國家的立法部門均公開支持台灣，雖然中國大陸強力阻擾且不斷擅自曲解聯大第2758號決議，但是國際友台動能逐年累增。他稱，台灣對未來推動參與WHA案充滿信心。

吳釗燮在論及中國大陸近期對澳洲進行系列的經濟制裁行為時強調，澳洲並不孤單，台灣會與澳洲站在一起，給予支持，並呼籲理念相近國家團結合作，與澳洲攜手面對中國大陸的壓力與不當霸凌。