兩架解放軍軍機飛入台西南空域　運8技術偵察機飛越台海中線末端

解放軍軍機在台灣西南空域的演訓已經「常態化」，漸漸引不起注意。但是在12月21日，台灣國防部發布的解放軍軍機動態消息相當引人注目：1架運9通信對抗機、1架運8技術偵察機當日飛入台灣西南防空識別區，其中運8技術偵察機切入台海中線南端，徘徊飛行數次。

台灣國防部公布，12月21日，有一架運8技術偵察機越過台灣海峽中線南端空域。（台灣國防部提供）

台灣國防部發言人史順文於12月22日國防部例行記者會中強調，台軍「秉持不挑釁、不怯敵，以及越接近本島、越積極處置的指導，依照台軍經常戰備時期突發狀況處置規定，派遣適當兵力，實施攔截、警戒、驅離以及防空導彈追監等應對處置。」

12月21日的運8技術偵察機越過台海中線南端徘徊，行動頗不尋常。這是今年解放軍第5次公開越過台海中線、遭台灣國防部公開的行動。而前面4次越過中線軍機活動，為2月10日、8月10日、9月18日和9月19日。

台軍公布的運8技術偵察機越過台灣海峽中線南端，徘徊飛行的影像。（台灣國防部提供）

解放軍於12月21日的越過中線活動與往常不同，故被視為解放軍於台灣西南空域演訓的「切香腸」（Salami tactics）戰術施為，意圖將越過台海中線的活動「常態化」。

也有媒體關切解放軍航母山東號於12月20日取道台灣海峽中線以西南下的活動，詢問台國防部是否預判遼寧號近期也會有類似活動？台灣國防部評估，以目前情資研判，並無遼寧號即將南下的情況。由於山東號此次南下，台軍罕見公布派遣6艘軍艦以及大批量軍機跟監情搜，這是台軍相當罕見的公開戰術動作。