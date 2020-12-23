美國土安全部：正研擬在台啟用「境外預先通關」　屬亞太首例

在美國加強中共黨員簽證限制之際，美國國土安全部（DHS）代理部長沃爾夫（Chad Wolf）近日表示，該部正在處理台灣桃園機場加入美國境外預先通關計劃（US Border Preclearance）的申請。台灣可望成為亞太地區第一個美國境外入境審查點。 據悉，若計劃生效，美海關及邊檢人員將進駐桃園機場，對飛往美國的旅客執行上機前的安全檢查。

沃爾夫表示，國土安全部正與台灣方面溝通，如美台達成協議，美國將在台灣設立亞太地區首個境外入境審查點，屆時赴美旅客可在桃園機場完成赴美入境檢查。沃爾夫同時透露，台灣總統蔡英文去年表示願意加入計劃，惟預計該安排將引發中國大陸方面不滿。

沃爾夫表示，如美台達成協議，美國將在台灣設立亞太地區首個境外入境審查點。（Twitter）

據國土安全部網站顯示，現時全球有15個機場被納入美國境外預先通關計劃，當中包括愛爾蘭、巴哈馬、加拿大等國家。這些地點會有美國海關及邊境保護局人員進駐，對飛往美國的旅客執行上機前的安全檢查，讓旅客一抵達美國後便能立即離開機場，無需再接受入境檢查，便利了訪美旅客以及強化了入境安全。

報道指，國土安全部在2021年財政年度將特別歡迎香港居民的難民申請，沃爾夫表示，DHS將進一步完善制定應對中國大陸對美國威脅的策略，並透露或進一步加強對中共黨員的簽證限制。他還表示正與國務院合作將中共黨員直系親屬的B1/B2簽證由10年減至1個月，同時還要利用一切可能的工具，以防有人隱瞞其中共黨員身份、或逃避相關要求。

（綜合報道）