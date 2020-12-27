台老婦為錢助失智男猥褻2孫女案　因二關鍵理由終致無人獲罪

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台灣一名女童小梅在校閱讀《象爸爸著火了》讀本的性暴力章節後，向老師說「我也有」，指阿嬤阿鳳以強硬態度及阿嬤的朋友廖男會給零用錢，引誘她下樓，遭廖男撫摸下體，且小梅的妹妹小秋也遭廖男猥褻，檢方依加重強制猥褻罪起訴廖男及阿嬤阿鳳，台中高分院審理期間，廖男死亡，合議庭判決公訴不受理，同案的阿嬤阿鳳罪證不足獲判無罪。

一審以女童指證有瑕疵，以及廖男精神狀態處於心神喪失程度，於今年4月底判決廖男及女童的阿嬤阿鳳無罪。檢察官不服上訴二審，台中高分院法官審理期間，廖男於今年9月12日死亡，合議庭遂判決公訴不受理。

女童指阿嬤以強硬態度及阿嬤的朋友廖男會給零用錢，引誘她下樓，遭廖男撫摸下體，且小梅的妹妹小秋也遭廖男猥褻，台中高分院審理期間廖男死亡，合議庭判決公訴不受理，按圖看更多案情細節▼

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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