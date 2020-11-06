台男扮「姐姐」誘騙未成年少女拍私處影片　因一個變態要求被揭穿

台灣新北市吳姓男大生前年底在臉書化身為「姐姐」，結識15歲少女，以指導瘦身、豐胸為由，前後5次誘騙少女自拍裸露胸部及下體影片供他觀賞，直至他要求少女拍攝尿尿影片回傳，少女察覺有異後報警處理。

案發時吳未滿20歲，與少女及家屬70萬（台幣，下同）和解，台南高分院認他引誘使少女製造猥褻行為電子訊號處2年徒刑，緩刑5年，並支付10萬元，接受法治教育3場次，可上訴。

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合議庭認為，吳行為時甫年滿18歲，年輕而無社會經驗，智慮也尚未完全成熟，法律觀念淡薄，一時衝動而未及思慮周全，致罹刑章；吳是初犯，犯後始終坦承犯行，已知悔悟，並與少女與家人調解成立，並已給付賠償金70萬元完畢，少女及家人也表示宥恕之意。

合議庭考量吳年紀尚輕，現仍就讀大學，尚有持續受教育、積極完成學業的必要，認他引誘使少女製造猥褻行為電子訊號處2年徒刑，緩刑5年，並支付10萬元，接受法治教育3場次。

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