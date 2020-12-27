台灣將放寬港澳人士赴台工作限制　全球前500名大學畢業獲優待

近年來，台灣成為港人移民的熱門地方之一。台灣國家發展委員會（國發會）近日完成《外國專業人才延攬及僱用法》修訂草案法規預告程序，包括放寬外國人赴台工作、專業人士定居限制等措施。草案近日將報請行政院審議。 由於港澳居民亦準用（比照適用）該法待遇，是次修訂將為港澳人士移民台灣帶來便利。

綜合台媒報道，台灣將放寬外國及港澳專業人才赴台工作條件，包括全球排行前500大學的畢業生赴台從事專門性或技術性工作，可免除「2年以上相關工作經驗」要求。

《香港01》翻查資料，若依英國高等教育資訊機構QS（Quacquarelli Symonds）的2021年全球大學排名結果，頭3位分別為美國麻省理工學院、史丹福大學、哈佛大學；香港則有6間大學入圍前500名，依次為香港大學（排名22），香港科技大學（排名27），香港中文大學（排名43），香港城市大學（排名48），香港理工大學（排名75），香港浸會大學（排名264）。

近年有不少港人移民台灣。（資料圖片）

修法還放寬高中以下教師赴台就業從外國語文擴至數學等其他學科，以因應2030雙語國家政策。同時，專業人才於工作居留效期屆滿前，可申請延期居留6個月，若有必要可申請再延期6個月，以利在台覓職。

在鬆綁永居規定方面，台灣縮短國際優秀人才取得永居年限，包括外國特定專業人才由5年降至3年；外籍學生取得台灣碩博士學位後留台工作，可折抵、縮減取得永居年限1至2年等。

新法還優化健保納保條件及延長租稅減免優惠，例如外國特定專業及高級專業人才屬僱主或自營業主，免除其本人及依親親屬納入健保6個月等待期規定；外國特定專業人才租稅減免由3年延長至5年等。

據了解，港澳人士現時投資移民台灣方案，一般有「投資」或「創業家簽證」兩種，前者需投資600萬新台幣（約166萬港元）設立公司或投資現有公司，最快1年可入籍；後者雖然只需投資200萬新台幣（約55萬港元），但目標對象及門檻相對較高，包括獲創投資金、進創業園區、專利權者等，公司營收和營業額亦要達一定標準，且需連續居留滿5年才可申請定居入籍。因而，600萬新台幣投資方式更受港澳人士青睞。

（綜合報道）