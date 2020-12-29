親綠營民調：對蔡英文不滿意度上升　蜜月期已結束

政治光譜親近綠營的「台灣民意基金會」當地時間12月29日公布最新的民調結果，數據顯示，台灣民眾對蔡英文的支持度仍在五成以上，達52.8%，但不滿度也顯著提升至36.3%。民調以「總統蜜月期」操作性定義分析，蔡英文的支持度仍高逾五成且超過不滿度，但兩者差距已不到20%，可以據以判斷說「總統蜜月期已經結束」。

民調以「總統蜜月期」操作性定義分析，蔡英文的支持度仍高逾五成且超過不滿度，但兩者差距已不到20%，可以據以判斷說「總統蜜月期已經結束」。（多維新聞）

民調指出，52.8%台灣民眾之贊同蔡英文的施政方針，其中非常贊同者17.5%、還算贊同者35.3%，一點也不贊同者15.7%、不太贊同者20.6%；跟11月的民調結果相比，贊同蔡英文的人減少2.4%，不贊同者增加5.2%，一來一往間，讓兩者差距只剩16.5%，也意味蔡英文整體聲望再度出現明顯下滑現象。

「台灣民意基金會」董事長游盈隆表示，蔡英文在2020年享有罕見長期的高聲望，有個人的努力和付出，但某個程度是機運，「所有好事情都發生在她身上」，造就了那樣一個稀有的現象。他也指出，包括萊克多巴胺美豬進口、食安問題、新聞自由，以及特朗普（Donald Trump）時代將走入歷史等等問題，未來蔡英文的聲望走勢為何，相當值得關注。

民調也調查台灣人的政黨認同傾向，數據指出，泛綠支持者達43.1%，其中深綠12.3%、淺綠30.8%；泛藍21.4%，其中深藍4.8%、淺藍16.6%，另有33%的中間選民，顯示現階段的台灣人政黨認同傾向，已經明顯綠大於藍，綠營支持者約是藍營支持者的兩倍。

進一步詢問台灣民眾的政黨支持傾向，支持民進黨的人最多，為30.6%，接下來依序為國民黨16.7%、民眾黨14.2%、時代力量7.1%、基進黨5%，另有22%無特別傾向。民調錶示，和11月相比，支持民進黨的人稍稍下滑，支持國民黨的人則重摔4.5%，讓其他小黨支持度均受益，尤其民眾黨大補5.1%，顯示國民黨與民眾黨支持者間，開始出現顯著的相互流通性。

民調也列出蔡政府十大施政表現滿意度排行榜，防疫工作最獲認同，滿意度為84.7%，其他依次為紓困（75.4%）、國防（61.5%）、外交（60%）、經濟（58%）、兩岸關係（55.6%）、新聞自由（49.7%）、食品安全（47%）、司法改革（41.7%）、開放萊劑美豬進口（29.8%）；十大不滿意排行榜則為開放萊劑美豬進口（62.5%）、食安（49%）、司法改革（47.2%）、新聞自由（44.2%）、兩岸關係（38.5%）、經濟（37.6%）、外交（35.1%）、國防（31.2%）、紓困（21.2%）、防疫（13.7%）。

將兩者相減後得出的「淨滿意度」排行榜，前七名為正數，依序為防疫（71%）、紓困（54.2%）、國防（30.3%）、外交（24.9%）、經濟（20.4%）、兩岸（17.2%）、新聞自由（5.6%），後三名為負數，依序為食品安全（-2%）、司法改革（-5.5%）、開放萊劑美豬進口（-32.7%）。

該民調以住宅電話調查全台滿22歲的民眾，時間為12月21日至22日，共1,071個有效樣本，在95%信心水準下，正負差約2.99%，數據並依台灣內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。