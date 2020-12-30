民進黨年終談話　蔡英文：全民團結讓世界看見堅韌之島

蔡英文12月30日主持民進黨中常會前發表年終談話，談及台灣的防疫成績、經濟逆勢成長，以及對外關係等等成果，她四度提到「還好有你們」，感謝全體台灣民眾温柔、勇敢、堅定的和台灣站在一起。

蔡英文談及台灣的防疫成績、經濟逆勢成長，以及對外關係等等成果，感謝全體台灣民眾温柔、勇敢、堅定的和台灣站在一起。（多維新聞）

蔡英文表示，2020年是相當辛苦的一年，她點名感謝台灣行政院長蘇貞昌帶領的內閣團隊，以及民進黨立法院黨團總召柯建銘，稱憑藉大家群策群力，台灣即將度過充滿挑戰的2020年。

蔡英文指出，過去一年來，突如其來的全球疫情，打亂所有人每天的步調，改變所有人的日常生活，也衝擊世界各國的社會秩序，戴口罩保持社交距離已成為所有人的日常，「有人說因為民主防疫的成功，讓台灣成為世界最安全的地方之一」，台灣有熱心奉獻的國家隊、自動自發願意落實防疫的民眾，更重要的是，大家團結合作，讓國際社會看到台灣這座堅韌之島的特質和能耐。

蔡英文強調，疫情的挑戰仍在持續，防疫未到盡頭，「像一場棒球比賽，即使前八局都我們領先，到第九局我們還是一樣不能鬆懈」，她呼籲所有人持續團結、合作，保持信心，台灣一定能打贏這場防疫的漫長戰役。

蔡英文也說，這一年來台灣不僅守住疫情，經濟也逆勢成長，外資、內資、台商不斷加碼投資台灣，綠能產業的發展，更吸引谷歌、微軟落腳台灣；對外關係上，台美關係持續深化，國防戰力也不斷提升，這些成果都是全體台灣民眾共同努力的成果。她感謝全體台灣民眾，「還好有你們的團結合作、還好有你們的同心協力、還好有你們的彼此幫忙、還好有你們温柔勇敢堅定和台灣站在一起，謝謝你們，有你們真好」。