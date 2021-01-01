2021新年賀詞︱蔡英文：台灣願在對等尊嚴下　與陸促成有意義對話

台灣總統蔡英文元旦（1日）於總統府內發表2021年新年談話，談及防疫、經濟、兩岸、萊豬等議題。她提到，台灣在過去一年做到了全世界所殷切盼望，卻不可企及的「如常生活」，並不簡單；又重申面對兩岸關係，台灣不會冒進，也會堅守原則。

蔡英文首先向民眾表達新年祝賀，然後隨即提到新冠肺炎疫情，指去年在全世界都還沒注意到疫情可能發生時，台灣已開始針對武漢來台班機登機檢疫，雖然當時出現不少質疑，但回頭看來，這樣的超前部署是正確之舉。當全球因疫情死亡的人數持續上升時，台灣靠着相信專業、彼此信任，社會團結，一起戰勝了病毒；沒有封城、可以正常上班上課，去年4月12日成為全世界第一個開打職棒球季的地區；民眾戴着口罩參加演唱會、藝文活動也是去年世界少見的事。最重要是，台灣經濟維持正成長，股市也攀上高峰。

蔡英文續指，今年經濟依舊充滿挑戰，但台灣有樂觀的理由，在全球疫情仍然嚴峻的當下，台灣的公司營運和就業依然穩定、投資不斷，而不論數位經濟的轉型、六大核心戰略產業的部署、5G的布建或前瞻基礎建設的興建，皆可待預算通過後快速推動。

蔡英文提到台灣在過去一年做到了全世界所殷切盼望，卻不可企及的「如常生活」。（中央社）

之後，蔡英文提及了幾項重要的消息，包括基本工資再次提高，雖增幅不多，但在全球經濟飽受疫情困擾的當下已是難得的成果；新版護照將在1月11日發行，封面上大大的「TAIWAN」將陪伴民眾走向世界；今年政府將在全台興建1.5萬戶社會住宅，使台灣史上規模最大的社會住宅興建計劃跨出了一大步；去年承諾的農民退休金制度已開始辦理；如立法院順利通過預算，育兒津貼今年開始將再增加，新增3000班公共化幼兒園的目標進度也比預期快。另在今年即將召開、攸關全球氣候治理議題的COP26，台灣會積極與各界展開對話，找出最符合台灣未來永續發展的氣候治理路徑。

蔡英文進一步提到開放符合國際標準的牛肉和豬肉進口的決定所引起的議論和紛擾，並指台灣是依賴貿易生存，這歷經3任政府的難題已沒有迴避不處理的空間，因此她希望大家能夠理解政府再三斟酌後的決定。

最後就兩岸關係，她提到台灣的地位越發重要，兩岸關係的穩定是攸關印太區域穩定的議題，過去一年解放軍軍機、軍艦在台灣周遭頻繁活動對印太地區和平穩定的現狀造成威脅。她重申，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，台方願在對等尊嚴的原則下共同促成有意義的對話。而當疫情受控後，台灣也期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。

（中央社）