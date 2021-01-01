2021新年賀詞｜劉結一、張志軍：兩岸關係好台灣才會好

踏入2021年，大陸國台辦主任劉結一在2021年第1期《兩岸關係》雜誌上發表題為《堅定信心 共創新局》的新年賀詞。劉結一稱，「兩岸關係好，台灣同胞才會好﹔消除台獨禍根，才有台海和平穩定，台胞才能安居樂業」。

大陸國台辦主任劉結一在新年賀詞中，不忘批評民進黨政府破壞兩岸關係。（中國國台辦官網）

劉結一在賀詞中提到，2020年是兩岸關係極不平凡的一年。新冠肺炎疫情發生後，大陸方面關心照顧台灣同胞，全力支持台企復工復產達產。兩岸同胞親望親好、守望相助的真情流露，豐富了偉大抗疫精神，成為兩岸關係向前發展的強大動力。

文中，劉結一也不忘批判民進黨政府，他稱民進黨政府阻撓破壞，大陸則是堅持持續深化兩岸融合發展，推動交流合作克難前行。面對嚴峻複雜的外部環境，大陸經濟穩中向好、長期向好趨勢更加鞏固，為台胞台企拓展了新渠道新機遇。面對複雜嚴峻的台海形勢，劉結一強調大陸堅定維護、有力捍衛國家主權和台海和平穩定。

劉結一也說，越來越多的台灣民眾已經認識到，有大陸做依靠，發展空間才會更大，台灣才有前途﹔兩岸關係好，台灣同胞才會好﹔消除「台獨」禍根，才有台海和平穩定，台灣民眾才能安居樂業。他向台灣民眾喊話，希望台灣民眾看清歷史方向、時代大勢，堅決反對台獨分裂，不當外部勢力操弄的棋子，與大陸共同維護台海穩定與和平。

國台辦現任主任劉結一（左）與前主任張志軍（右）都強調，兩岸關係好，台灣（同胞）才會好。（中央社）

與此同時，前國台辦主任、現任海協會長張志軍，也發表了題為《奮楫篤行 萬里可期》的新年賀詞。張志軍說，2020兩岸貿易額逆勢成長、兩岸民眾克服困難，以線上線下等各種方式維持交流交往勢頭。這種同舟共濟、共克時艱的精神，說明兩岸融合發展是大勢所趨，是任何勢力、任何困難都阻撓不了的。

張志軍表示，2020年大陸紀念了兩岸領導人歷史性會晤5周年，「通過回顧這一兩岸關係發展史上具有里程碑意義的重大事件，彰顯了在九二共識基礎上兩岸關係和平發展能夠達到的歷史高度與水平。撫今追昔，鑑往知來。我們深切體會到，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨着民族復興而終結。國家強大、民族復興、兩岸統一是歷史大勢，是任何人任何勢力都無法阻擋的。」

2021年是大陸「十四五」規畫的開局年、乘勢而上向第二個百年奮鬥目標進軍的重要一年，張志軍稱「大陸發展進步的巨大成就必將持續轉化為更多台灣同胞參與融合發展、實現人生夢想的機遇和舞台。兩岸關係好，台灣同胞才會好，台灣才有前途」。

張志軍強調，儘管兩岸關係當前仍面臨嚴峻的挑戰，但大陸有推動兩岸關係和平發展、融合發展的誠意，也有捍衛主權和領土完整的意志。他說，大陸堅信「雜音只會鼓譟一隅，無法改變民族復興的時代旋律；逆流只能喧囂一時，無法逆轉兩岸統一的歷史潮流」。