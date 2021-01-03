風靡香港｜彩色口罩偶氮染料恐致癌　台灣將嚴查廠商違規使用

新冠肺炎疫情下，口罩成為人們每天的必備品，「靚色」口罩也大受歡迎。在本港和台灣，有不少人佩戴顏色鮮艷靚麗的口罩，來搭配服裝造型。不過近日有專家指出，彩色口罩可能含有致癌的偶氮染料，一時間，彩色口罩的安全性備受關注。 台灣食藥署今日（3日）表示，過去沒有針對顏色作查驗，但擔心會危害民眾健康，將列入查廠項目，如果廠商違規使用偶氮類染劑，最高裁罰200萬元（新台幣．下同．約合55.2萬港元）。

據台媒報道，當地不論醫用或防塵彩色口罩，使用的色料都沒有統一標準，過去檢驗曾發現彩色防塵口罩含致癌的偶氮染料。

新北市林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海表示，偶氮染料與皮膚接觸，很容易引起一些過敏跟發炎反應，而經過動物實驗證實，偶氮染料中的一些化合物，更會增加罹患癌症的風險。雖然口罩上的染劑通常只在最外層，但如果長期觸摸再碰口鼻，有可能會誤食。

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對此，台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥3日回應，目前非醫用口罩是由經濟部標檢局執行標示、品質與流向查核，標檢局將會去做相關抽檢，範圍包含實體店面、網絡平台等，若檢出偶氮色料的有害物質，就可依消費者保護法，最高處新台幣150萬元（約合41.4萬港元）罰款。

台灣食藥署也表示，該署只管口罩能不能有效防病毒，染劑部分由標檢局規範。根據標檢局標準，一般紡織品就是不能驗出偶氮色料，醫用口罩當然也不能驗出。但以往醫用口罩顏色都相對單純，最近愈來愈多顏色和花紋，因此未來考慮將特殊原料的色料納入查廠的項目。

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食藥署指出，口罩廠商若要製造多種顏色的口罩，應要求原料廠商提出相關檢驗報告。若查廠發現不符規定的原料，將會要求銷毀；若檢出違規使用偶氮色料，可依照藥事法處3萬至200萬罰款（約合8千至55.2萬港元）。

台灣經濟部標檢局組長賴俊杰則說，紡織品一般安全要求規範，就有限用22種的偶氮色料，也已經有發動市場檢測的計劃，目前不會針對口罩再定標準。

對此，台媒引述醫生指出，口罩更貼近臉部口鼻，標準應該比一般衣服紡織品更嚴格；民眾要想減少健康風險，最好選購白色或淺色的口罩。

（綜合報道）