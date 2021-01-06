台美將舉行政治軍事對話　台外交部：具體細節不便透露

美國國務院1月5日晚間公布，台美將於台灣時間的1月7日透過視訊進行「政治軍事對話」 （Political and Military Dialogue），美方將由國務院政軍局助卿古柏（Clarke Cooper）代表參與，發表談話，對話可能聚焦在區域情勢、台美軍事合作與軍售等議題。 台灣外交部表示，關於對話具體細節，還不便透露。

2019年8月，古柏曾在Twitter公布與時任台灣駐美代表高碩泰的會晤合照，強調對美台政治軍事對話的承諾，以促進台海與區域的和平與穩定。他當時受訪坦言，台美雙方確實有就當前與未來態勢進行相關對話，但不願透露更多細節。

台外交部發言人歐江安指出，針對台美對話管道的具體細節，外交部基於台美互信及外交默契不便對外透露，未來台灣將繼續在現有的堅實良好基礎上，與美方就各項合作議題保持密切溝通及深化交流。（屈彥辰／多維新聞）

將於2021年1月7日舉行的政治軍事對話，台灣方面則傳出將有將有台灣外交部、台灣國防部官員參與，雙方預計就區域情勢、台美軍事合作與軍售等議題交換意見。

對此，台外交部發言人歐江安1月6日表示，台灣與美國之間有涵蓋各層次且多元的對話管道，雙方經常就各項共同關切的議題保持密切且順暢的溝通，以持續深化在政治、經濟及安全等各層面的合作。

她指出，針對台美對話管道的具體細節，外交部基於台美互信及外交默契不便對外透露，未來台灣將繼續在現有的堅實良好基礎上，與美方就各項合作議題保持密切溝通及深化交流。

《華爾街日報》引述內地官員報道，當局不止要求螞蟻集團旗下的貸款業務像銀行一樣受到監管，還要求打破企業對數據的壟斷。