台男盜48歲「契媽」3千萬稱「自己賺取」　貴婦公開醜照否認包養

高雄醫學美容業的48歲張姓貴婦，指控32歲「契仔」施姓男子涉行竊她豪宅內總計3000萬元（台幣，下同）財物，據指，已遭收押的施除了辯自己賺取的，還自曝在中國大陸當「鴨王（指男公關）」、張婦每月給予30萬到50萬零用錢；對此張婦今大動作自拍影片嚴正否認，反譏他長相「虱目魚頭」撇包養疑雲。

張姓貴婦在影片說，這段時間很多朋友拿錢給她，她收下心意，錢就不用，她還夠用，另也感謝辛苦的偵辦人員，盼不要去影響辦案。由於據指施姓男子稱張姓貴婦每月給他零用錢，張姓貴婦表示，今天大部分人傳訊給她「求包養」，並詢問是否給30萬到50萬元，「我從來沒給過施先生任何錢，從來沒有，甚至他會送我項鍊、衣服，出去吃飯有時我請他，有時他請我，我不知道為什麼會有這樣說法」。

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張姓貴婦強調，在她的觀念，男人養家是基本或男人應該要有擔當，她非常看不起沒有用的男人，「若認為我有給他30到50萬，有可能是冥紙，其他不可能」。

張姓貴婦也稱，她也必須檢討自己，她已收留離婚、被家暴的朋友10幾次，她沒什麼想法只因別人一講她的心容易軟，加上個性又大喇喇覺得沒什麼關係，但她強調，「沒幹做男人，就那裡割掉，不要當男人」、「所以包養他，真的是，可能是在平行世界另外一個我才有可能」。

張姓貴婦另忍不住再嗆，「如果既然是要給錢，要養小狼狗，為什麼不找身材好一點，臉漂亮一點、帥一點，為什麼我要給一個『虱目魚頭』錢啊，一起床看到他一點奮鬥的意志力都沒有，這樣我怎麼賺錢啊，莫名其妙」。

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