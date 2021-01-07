32歲台男於車站遇性感印尼美女　衝入自助快相機手淫嚇倒外籍夫婦

台灣新聞
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32歲李姓男子日前在台北車站內，見身材火辣的23歲印尼籍女子站在充電處充電，忍不住跑進一旁快拍機內自慰，一對外籍夫婦經過發現，嚇得立刻通報站務員，警方接獲站務員轉報，也立刻到場將李男帶回，詢後依公然猥褻罪嫌送辦。

警方調查，李男1月2日晚上9時行經台北車站一處充電站時，看見1名身材火辣的印尼籍女子正在充電，他慾火難消，竟直接跑到一旁的快速拍照機內，藉著帷幕遮掩自慰。

一對外籍夫婦經過快拍機時，發現有人在機器內自慰，嚇得立刻通報站務人員，警方接獲轉報後，也趕赴現場處理。

李男事後隨警方回警局製作筆錄，坦承因為看到女子身材姣好，才一時忍不住自慰洩慾；該名印尼籍女子則是經警方告知，才驚覺自己被意淫。警方表示，全案詢後依公然猥褻罪嫌將李男送辦。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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