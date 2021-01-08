中美關係或將緩解　台學者：台灣完全倒向美國未必是最佳策略

針對2021年的兩岸情勢，《展望與探索》雜誌特約研究員郭瑞華認為，中美關係是影響兩岸情勢的最重要變數，但完全倒向美國未必是台灣最佳的避險策略。疫情總會過去，兩岸人民往來終將恢復，惟兩岸各有立場堅持下，仍難有對話機會。

關於兩岸經貿關係，郭瑞華表示，兩岸經濟脱鈎幾乎不可能，而且對台灣也沒好處。(楊家鑫／多維新聞)

1月8日，台灣政大東亞研究所與中共研究雜誌社共同主辦的「2020年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」論壇在台北舉行。

關於2020年大陸軍事情勢，中華戰略前瞻協會研究員、國家政策研究基金會國安組高級助理研究員揭仲指出，中共持續推動軍事政策制度改革，並持續強化實戰化訓練。特徵着重對戰場的經營與現地操作，也就是「仗在哪裏打，兵就去哪裏練」，因此作戰空間逐步朝台灣島以東的西太平洋，導致宮古海峽與巴士海峽的演訓頻率增多，在台灣防空識別區西南角的演訓也「常態化」與「頻繁化」。

揭仲表示，這些武力展示，除了提升作戰能力、驗證相關作戰計畫外，另一個目的就是以軍力支持對台的「灰色地帶行為」，希望能在不引起武力反應的前提下，改變現狀。

他說，值得注意的是，這些行為已存在足以升高到軍事衝突的風險；部分操演權限已下放給戰區，代表中共高層已不太注重相關舉動對兩岸氣氛的影響；但共軍機艦跨越中線應該還是中共中央掌控，還沒打算常態化。

然而，中共機艦常態化在台海周邊操演，雙方短兵相接機率必然增加，在雙方官方聯絡管道幾乎中斷、民間對立情緒不斷增加，且雙方不存在任何軍事意外防止機制的狀況下，稍有不慎，恐怕引發各方意想不到的衝突。

揭仲認為，2021年即便中美關係出現緩和，中共在兩岸與南海，會持續採取灰色地帶策略，尤其在兩岸問題上，在雙方政治情緒依舊緊繃、官方互信持續探底情況下，不太可能減少。只是未來華府如果減少一中政策模糊地帶的試探衝撞，類似共軍機艦跨越海峽中線的高強度行為，有可能略微減少。

兩岸情勢方面，《展望與探索》雜誌特約研究員郭瑞華指出，2020年的兩岸情勢受到三因素影響，一是新冠疫情擴散，重創中共形象，阻斷兩岸交流，也惡化兩岸關係；二是美中關係日益緊繃，美台關係日益緊密；三是《港區國安法》制定與執行，衝擊兩岸關係，讓台灣民眾對大陸更為疏離，甚至反感。

他認為，中共長期對台外交打壓與軍事威脅，香港一國兩制的失敗，還有台灣選舉的大動員，以及民進黨執政期間進行「去中國化」教育及台灣正名，都讓台灣民眾的國族（國家）認同明顯轉變，內部藍綠對立益加嚴重。台灣內部從國家認同問題，轉向民族（文化）認同，社會反中情緒進一步激化，兩岸漸從內部矛盾變成敵我矛盾。

對於兩岸未來情勢，郭瑞華表示，中美關係是影響兩岸情勢的最重要變數，但完全倒向美國未必是台灣最佳的避險策略。拜登上台後，雖仍將視中共為戰略競爭對手，但會合作，未來中美關係可能緩解，也期待兩岸關係亦可改善。

揭仲認為，北京已經將部分操演權限已下放給戰區，代表中共高層已不太注重相關舉動對兩岸氣氛的影響。(楊家鑫／多維新聞)

他表示，過去一年，兩岸始終處於互不相信的冷對抗階段，但經貿交易卻屢創新高。不過，疫情總會過去，兩岸人民往來終將恢復；同時在雙方互補互利下，經貿活動也將更為蓬勃發展。惟兩岸各有立場堅持下，仍難有對話機會；中共亦將持續升高對台軍事威脅，或許這就是兩岸的新常態。