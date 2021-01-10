蔡英文Twitter稱美國民主強健是世界希望燈塔　未提國會騷亂

美國總統特朗普（Donald Trump）的支持者1月6日闖入國會大樓，與警方爆發激烈衝突，多人傷亡。 各國政要相繼表達遺憾並譴責暴力。不過，對於此事，台灣政府一直保持沉默，直至 1月8日，總統蔡英文才在Twitter上稱「美國民主的強健與韌性將持續是世界的希望燈塔」，卻隻字未提美國國會發生的騷亂。

蔡英文在Twitter上發文稱，在當前此艱難時刻，團結一致顯得前所未有的重要；我們與所有尋求建立更完美聯盟的伙伴堅定同在。她附上一張自己遠眺紐約自由女神像的照片，並寫上圖說「我們相信，美國民主的強健與韌性將持續是世界的希望燈塔」。

蔡英文在Twitter上稱，美國民主的強健與韌性將持續是世界的希望燈塔。（網上圖片）

據報，台灣有輿論將美國國會騷亂和台灣2014年發生的「太陽花學運」作比較。當年為抗議時任總統馬英九政府擬在立法院強推通過兩岸服貿協議，有學生號召群眾佔領台灣立法院與試圖佔領行政院。

對於蔡英文未有在Twitter上提到美國國會騷亂一事，台灣前總統馬英九質疑，美國朝野一致反對特朗普支持者的暴力行為，國際社會都譴責美國國會暴動，凸顯任何民主法治國家都無法容忍非法暴力，蔡英文、行政院長蘇貞昌卻一直保持靜默。

他指出，蔡英文屢屢聲援香港民主運動，為何卻對美國民主遭暴力踐踏靜默不語。是否因為其曾支持太陽花學運的立場，所以現在才不敢站出來批評特朗普支持者，即將上任美國總統的拜登看在眼內會作何感想值得關切。

（綜合報道）