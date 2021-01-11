特朗普的臨去秋波　蔡英文該如何吞下這燙手山芋？

在特朗普（Donald Trump）政府卸任之際，美國先是單方面宣布其駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）即將訪台，後再由國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）公吿將取消所謂「美台官方交往限制」，已有人猜測下一步可能會是蓬佩奧甚至特朗普訪台。面對特朗普送來的「臨別大禮」，民進黨政府表面上雖喜不自勝，蔡英文亦推文稱此乃「台美合作伙伴關係中的重要里程碑」，但暗地裏或許也正不滿特朗普為何就不能夠「好好下台」。

美國務卿蓬佩奧宣布美國現任駐聯合國大使克拉夫特將訪台，同時美國也將取消與台交往準則。（AP）

當地時間1月7日，蓬佩奧一面抨擊着港府大規模拘捕泛民派人士，又加碼預吿克拉夫特將訪問台灣，這是自2020年9月克拉夫特與「駐紐約台北經濟文化辦事處」處長李光章一場受到外界矚目的餐敘後，又一次展現其「挺台」的行動。

當時克拉夫特曾表示，「2400萬台灣人民的聲音必須被聽見，他們正遭北京邊緣化」；她也在2020年5月時轉推了美國駐聯合國代表團的推文，表達支持台灣參與聯合國，稱「禁止台灣進入聯合國場所是種侮辱，不只是對有自尊心的台灣民眾，也是對聯合國原則的侮辱」。

隨後，蓬佩奧在當地時間1月9日再度說出驚人之語，他宣布美國國務院即日起取消所有與台灣往來施加的內部自我限制。蓬佩奧說，為了安撫北京、幾十年來國務院單方面限制美國官員和台灣窗口的來往，他表示，將即刻取消這些內規、過往所有限制美台關係的準則即起失效，他強調「美台關係沒有必要、也不應受到官僚機構自我限制的束縛」。

對此，台灣駐美代表處表示，這充分反映台美關係的強勁與深度；台總統府發言人張惇涵也說，這項聲明充分反映台美堅實的夥伴關係。未來也會在既有的堅實基礎上，持續爭取美國跨黨派支持，並持續深化台美合作伙伴關係。台外交部長吳釗燮則稱，台美將持續在未來繼續合作，確保台灣成為世界一股良善的力量。

然而，連續兩波看似印證「美台灣關係史上最佳」的活動預吿，對台灣來說，難道只有獲益，而無負面影響嗎？首先，部分媒體報道克拉夫特有煤炭業者背景，影射其訪台主要是遊說推銷煤炭。雖然台外交部立刻作出澄清，但前有開放瘦肉精美豬的經驗，台灣社會也不應排除掉克拉夫特此行或有另外的真正目標機率。

美國衛生部長阿扎（Alex Azar）訪台行程結束後，蔡英文旋即親自表示開放進口含瘦肉精芝美豬進口台灣。（中央社）

更何況，克拉夫特即將隨着特朗普政府任期將屆而下台，此行究竟能發揮多少影響力、讓台美關係增温，也是充滿着問號。其實，美國環保署長惠勒（Andrew Wheeler）本來也欲在2020年12月訪台，但因有即將下台還花費大筆公帑的爭議，最後取消原計劃。如今克拉夫特會不會只是赴台來場「畢業旅行」，看來也只有蓬佩奧與特朗普知道真正目的。

再者，美國取消原有限制台美互動的行為準則，某種程度上代表諸如蔡英文、蘇貞昌等台灣政府高層未來訪美將不受限制、而台國防部官員也能着軍服進入美國五角大廈，可解讀為美台雙方將全面恢復「非白紙黑字的實質官方往來」。但是，特朗普政府只剩10天左右的任期，接續的拜登（Joe Biden）團隊對蓬佩奧的聲明只回應將落實《與台灣關係法》與「一中政策」，顯然拜登仍不一定會全盤接受。

拜登團隊對於特朗普政府的最後瘋狂，不一定會全盤接收。（AP）

對民進黨政府來說，應知道外交是內政的延伸，美國內部如今高度動盪，特朗普只剩下對外打台灣牌玩得自如，但這對台灣卻是相當危險的；另外，拜登即將上台，民進黨政府的首要任務應是優先建立與處理與拜登的關係，但特朗普這一鬧，打壞了其與拜登政府的交往及安排。美國近來的種種舉措，表面上彰顯了台美友誼、實際上卻更增添台海風險。而若真如部分預測，特蓬任一人親訪台灣，即便北京也知道這不過是特朗普的最後一場秀，但勢必將有所回應。中美兩強之間的紛爭，卻得由台灣承受可能的苦果，這或許是蔡政府一面倒向美國前所始料未及的。