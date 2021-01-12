蓬佩奧宣布取消美台交往限制　美駐荷大使率先邀台代表入館

美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）1月9日宣布，取消美台官員交往限制。兩天後，美國駐荷蘭大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）旋即於當地時間1月11日邀請台灣駐荷代表陳欣新前往美國使館會面。

胡克斯特拉隨後在twitter發文表示，「今天創造了歷史，歡迎台灣代表陳欣新來大使館，很高興全球同事現在能夠接待來自充滿活力民主政體的朋友到大使館」，他在文末註記感謝台灣駐荷蘭代表處的友誼。

美國駐荷蘭大使胡克斯特拉（Pete Hoekstra）旋即於當地時間1月11日邀請台灣駐荷代表陳欣新前往美國使館會面。 （twitter @ Ambassador Pete Hoekstra）

胡克斯特拉另附上3張在美國大使館門口以及辦公室與陳欣新會晤的相片。

陳欣新向台媒中央社表示，胡克斯特拉對台灣非常友善，一得知取消交往限制就立刻邀請她前往美國駐荷蘭大使館，以行動顯示對台灣的支持及展現美台關係友好，2人在美國使館針對荷蘭相關議題交換看法。

針對胡克斯特拉所稱的「創造歷史」，台灣媒體在台灣外交部1月12日例行記者會上追問，這次是否為台灣駐外代表第一次進入美國駐外大使館會晤？台灣外交部歐洲司副司長陳詠韶對此三緘其口，僅稱交流細節不方便透露，台灣外交部的立場一貫是樂見美國駐外大使跟台灣駐外大使加強交往跟互動。

陳詠韶說，相關事件非常正面，一些互動細節不便透露，美國駐荷蘭大使已經在推文說明，可以參考美方推文的說法。