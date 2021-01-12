美貿易代表萊特希澤：美台BTA因貿易障礙受阻　無關中美貿易協議

此前，美方計有50位跨黨派聯邦參議員致函美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），敦促展開台美BTA談判程序，美國貿易代表署（USTR）卻遲遲沒有動作。 不過，萊特希澤表示，台美未啟動雙邊貿易協定談判與保全美中首階段貿易協議無關，而是因為締結貿易協定需要經過多道法律關卡，任內時間不夠，當前美台貿易關係也構成障礙，。

一度有消息稱，萊特希澤對中國態度一向強硬，2020年1月中美簽署首階段協議緩和貿易戰後，他卻一反常態的捍衛中國，而他基於前述原因，不願和台灣展開BTA談判，與美國國務院、國防部、商務部及白宮國家安全會議（NSC）支持強化美台關係的官員明顯不同調。

美媒《華爾街日報》1月11日報道稱，萊特希澤對此澄清，台美未啟動雙邊貿易協定談判與保全美中首階段貿易協議無關，而是因為締結貿易協定需要經過多道法律關卡，任內時間不夠，當前美台貿易關係也構成障礙，他說，「我們與台灣有龐大且不斷擴增的貿易逆差。我們和台灣顯然有貿易爭端，而且尚未解決。」

前美國代理副貿易代表柯特勒（Wendy Cutler）2020年11月在一場研討會表示，台灣鬆綁美國豬牛進口限制是重大里程碑，但全面貿易協定談判困難且耗費大量時間，她建議台美從少數特定議題開始，以「堆積木」方式為BTA奠定基礎。而當月即有了首屆台美經濟繁榮夥伴對話，討論議題涉及5G乾淨網路、經濟合作等，確立半導體領域戰略合作為優先項目，台美雙方更簽署合作備忘錄（MOU）。

對於萊特海澤的言論，台外交部發言人歐江安當地時間1月12日表示，外交部有注意到相關談話。 （屈彥辰／多維新聞）

對於萊特海澤的言論，台外交部發言人歐江安1月12日表示，外交部有注意到相關談話，重申台美BTA對於台灣經濟跟長期戰略的發展有重要影響，是台灣政府當前推動重要的外交工作，因此台灣外交部會持續配合台灣主政經貿相關部門，密切協調跟合作，共同爭取美國行政部門、國會、產業界、學界等多方面支持，台灣的經貿部門也跟USTR有暢通聯繫管道。

她強調，台美關係近期持續升温，台灣持續跟美國新政府強化關係，跟新的貿易代表進行更緊密的聯繫，力促台美展開BTA協商。