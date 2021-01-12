蔡英文與帕勞候任總統視像談話賀勝選　再提「中華民國台灣」

台灣總統府在周二（12日）發布新聞稿，指總統蔡英文當天上午與邦交國帕勞（港譯「帛琉」）總統當選人惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）進行視像談話。 蔡英文除了祝賀勝選外，也傳達進一步拓展、深化台帕關係的期望。蔡英文在提及台灣的國名時，第一次是以「中華民國台灣和帕勞的關係，將在既有的緊密基礎上持續深化」表述，隨後都以「台灣」稱之，未有提及「中華民國」。

蔡英文與台灣邦交國帕勞總統當選人惠恕仁進行視訊談話。（台灣總統府）

據介紹，１位於太平洋的帕勞於2020年11月3日舉行正副總統暨國會議員大選，惠恕仁以取得近6成之高得票率當選新任總統，並訂於2021年1月21日就職。蔡英文首先祝賀惠恕仁、席嫵杜（Uduch Senior）當選帕勞正副總統，稱相信在他們的領導下，「中華民國台灣」和帕勞的關係將在既有的緊密基礎上持續深化。

蔡英文並提到，作為唯一受邀參加就職典禮的外國元首，她感到十分榮幸，但因為國務繁忙，很遺憾無法參加，盼請諒解。同時，已經指派外交部長吳釗燮擔任特使，率團前往帕勞參與盛典，也期待能夠在疫情過後再度造訪美麗的帕勞。

蔡英文指出，台灣和帕勞邦誼深厚，雙方在基礎建設、農業技術、醫療、潔淨能源和教育等領域合作密切。台帕互為忠實的摯友，近幾年來，帕勞在國際場合為台灣仗義執言，許多台灣人都感到心頭温暖，尤其當疫情橫掃全球之際，很高興看到帕勞政府處置得宜，維持「零確診」的出色成績，台灣人民也為帕勞感到慶幸。蔡英文表示，疫情期間，台灣對於能夠協助帕勞抗疫深感榮幸，亦欣慰台灣可以捐贈口罩等防疫物資及檢測設備及同意轉診包機抵台。

蔡英文稱，深刻了解疫情對以旅遊業為主的帕勞經濟衝擊尤大，也注意到在社交媒體上有許多「KOL」鼓勵台灣人，在疫情趨緩後能夠到帕勞旅遊，以促進台帕邦誼，強調這些都必須在符合台帕雙邊的防疫規範，確保兩國國民健康安全下，審慎評估推動。

蔡英文最後稱，疫情的爆發突顯國際合作的重要性，台灣已經發展出有效的抗疫模式，相信此模式可以確保台帕人民的健康和福祉，並進一步持續拓展、深化雙邊關係，祝福未來帕勞能在他們的領導下，國泰民安、國運昌隆。

惠恕仁亦有中感謝蔡英文的祝賀，也感謝台灣透過台帕醫療合作機制，將防疫物資及檢測設備送抵帕勞，為帕勞防疫成就做出貢獻，期待很快有機會能與蔡英文面對面會談，討論持續深化台帕邦誼的各項議題。

（綜合報道）