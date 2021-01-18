蔡英文：台灣防疫成功　國際地位越來越強

台灣總統蔡英文1月18日表示，全世界疫情嚴重，經濟發展受影響，但台灣2020年經濟成長是四小龍第一，這是因為台灣防疫成功，所以生活可以如常，經濟可以維持穩定的成長趨勢。蔡英文還說，台灣防疫成功，經濟穩定發展，國際地位越來越強。

蔡英文1月18日走訪宜蘭，她在「大興振安宮」參拜後致詞表示，儘管這幾天有幾個本土案例，但台灣整體疫情仍穩定地掌控中，呼籲民眾不要驚慌。

蔡英文指，台灣防疫成功主要是因為全體台灣人團結，大家互相配合防疫。她又說，期盼所有台灣人持續給予所有醫護人員最大的支持。

蔡英文表示，台灣防疫成功，經濟穩定發展，國際地位越來越強，許多人稱讚台灣是一個「民主典範國家」。（台灣總統府）

蔡英文還表示，全世界的疫情都很嚴重，經濟的發展也受到影響，但相對來說，台灣的經濟穩定成長，2020年台灣的經濟成長是四小龍第一，而且是正成長，她有信心，這個趨勢在今年也會繼續下去。她強調，2021年，台灣政府會持續維持經濟穩定成長的趨勢，也希望大家繼續一起打拚，讓台灣經濟持續成長。

蔡英文也特別說明自己的在國防政策，她談到，過去幾年來，台灣政府很努力做了很多國防產業的投資，也持續強化台灣的國防，已開始做潛水艦、教練機也已完成首飛，台軍的戰力持續強化，讓台灣可以更安全，也希望未來台灣國防自主。

蔡英文最後強調，台灣防疫成功，經濟穩定發展，國際地位越來越強，許多人稱讚台灣是一個「民主典範國家」；台灣有民主制度、防疫成功、經濟發展、社會福利做得不錯，這就是台灣成功的模式，也希望2021年大家繼續打拚。