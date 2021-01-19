蔡英文晤英駐台新任代表：盼雙方就自由貿易協定展開對話

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-01-19 17:40

台灣總統蔡英文1月19日接見英國在台辦事處新任代表鄧元翰（John Dennis）。蔡英文稱，2021年對台灣跟英國來說，都是關鍵年度，期待雙方能更進一步針對洽談自由貿易協定或雙邊貿易協定展開對話。

蔡英文接見「英國在台辦事處」新任代表鄧元翰，稱2021年對台英來說都是關鍵年度，期待雙方能更進一步針對洽談自由貿易協定或雙邊貿易協定展開對話。（台灣總統府）

蔡英文致詞時表示，2021年對台灣跟英國來說，都是關鍵年度，接下來，英國在正式實質脱歐之後的發展，尤其是在印太地區的政經佈局，也都是全球關注的議題，而對台灣來說，無論是全球疫情變化、經濟結構轉型，以及持續走向國際舞台，都是重要的挑戰。

蔡英文指出，為了推動雙語國家政策，台灣也跟「英國在台辦事處」，積極洽商更密切的實體以及線上課程，希望能夠培育更多雙語人才，強化年輕人的國際競爭力；在商務合作跟投資方面，台英兩國近年來不斷深化金融、風電等關鍵領域的合作，雙邊貿易也隨之擴大，她很期待台英雙方，能更進一步地針對洽簽自由貿易協定或雙邊投資協定展開對話。

蔡英文說，這幾天，她也注意到英國外相藍韜文（Dominic Raab）對於人權和經貿交流議題的談話，相信台灣跟英國在民主、人權、自由貿易的價值上，都有相同立場，也期待未來在這些議題上，雙邊的合作關係能夠更深更廣。