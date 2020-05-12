國民黨立委指台金援帕勞800萬美元　盼台政府說明花費

國民黨立委洪孟楷於5月11日質詢台灣外交部長吳釗燮，過程中引述帕勞當地媒體報道，指台外交部捐獻當地政府800多萬美元，不過，吳指洪的拿出的資料仍待確認（verified）。 此後更有台媒質疑洪孟楷拿的是「假資料」。對此，洪孟楷強調，自己所掌握資料為真，並表示希望台灣外交部能對外說明這筆費用的確實花費。

洪孟楷於5月12日召開記者會表示，台外交部確實八次以支票形式捐贈帕勞官方「振興補助款」（stimulus grant），此事除了刊登在該國主要媒體島嶼時報（Island Times），台外交部國會聯絡人也已致電給國會研究室確認，均確認捐贈一事為真。

洪孟楷在其Facebook上展示帕勞媒體報導截圖。

洪孟楷指出，台外交部自3月18日起，請台灣駐帕勞大使周民淦，致贈帕勞官方共計844萬4000美元，一共分八次。依照島嶼時報載，分別為3月18日25萬5,000美元、3月20日227萬5000美元、3月24日3,21萬美元、3月27日44萬6500美元、4月17日100萬7500美元、4月17日30萬美元、4月21日75萬美元、4月24日20萬美元，並由帕勞財長本人代帕勞官方收受。

針對輿論、民進黨立委王定宇質疑洪孟楷以「假的資料」質詢，洪孟楷則認為，他問政一向戮力以赴，並認為政府在花費時，應當省則省、當用則用，也希望外交部能對外說明這筆費用的確實花費，畢竟「使用國人納税錢所做的外交工作，請台外交部清楚地給予全民交代」。

洪孟楷也在記者會上指出，台外交部有向他表示，將私下吿知8張支票的經費用途。

國民黨立委洪孟楷強調，自己拿出的新聞資料絕非「假資料」。（譚英瑛／多維新聞）

台灣外交部則在5月12日表示，「我國與帕勞844萬美元的八筆款項，是我國2016年至2019年各年度與帕勞的雙邊合作計劃，用於基礎建設、教育民生或農漁發展等，和防疫無直接相關，也絕對沒有消費券的性質。」