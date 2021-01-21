【拜登就任】惡搞桑德斯改圖網上瘋傳　與死侍「合照」毫無違和感

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-21 16:40

拜登在美國時間1月20日宣誓就職，成為美國第46任總統，然而他的風頭全被副總統賀錦麗（Kamala Harris）及美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）搶走。皆因前者被發現與《阿森一族》莉莎「撞衫」；而後者在參加總統就職典禮時的一張照片迅速在網上瘋傳，甚至被改圖放落不少經典電影場景，連《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）導演Rian Johnson都成為一份子。

拜登在2021年1月20日正式宣誓就職，擔任美國總統，但風頭卻遭賀錦麗及桑德斯搶走。（AP）

雖然今屆的美國總統就職典禮因受新冠肺炎疫情影響，僅有為數千人獲邀出席，然而其討論度仍然非常高。除了由網民發現賀錦麗在總統就職典禮時所穿的衣著，與《阿森一族》在2000年播出的「Bart To The Future」一集中莉莎「撞衫」外，就連現年79歲的佛蒙特州參議員桑德斯都成為今次就職的風頭人物。

賀錦麗與莉莎「撞衫」。（網上圖片）

據外媒報道，桑德斯在拜登的總統就職典禮時，戴上口罩、手套及穿上冬季外套坐在椅子上的一幕，在網上瘋傳，甚至遭網民惡搞，把他與DC的超級英雄保衛奇俠、Marvel的超級英雄死侍及韓索羅等放在一起，毫無違和感。之後連《神探白朗：福比利大宅謀殺案》的導演Rian Johnson都一起玩，分享一張網民的改圖，並指自己一早就把續集的劇本送到桑德斯手上，但奈何他仍沒有回覆他。

《神探白朗：福比利大宅謀殺案》的導演Rian Johnson分享一張網民的改圖。（Twitter 擷圖）

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據外媒續報道，原來桑德斯的衣著背後有一個感人的故事。據了解，桑德斯所戴的羊毛手套原來由一位佛蒙特州的老師Jane Ellis所製，而且該名老師是利用羊毛及可回收的膠樽所製成。據Buzzfeed的記者Ruby Cramer稱，Jane Ellis在兩年多前已把這羊毛手套送給桑德斯。除此之外，原來桑德斯身穿的冬季外套都藏有另一個故事，據桑德斯的妻子Jane O’Meara Sanders指出，這件外套是由他的兒子Dave Driscoll及Burton Snowboards創辦人Jake Burton聯合製造，外套背後更印有桑德斯的樣貌限量版。至於今次的外套，則沒有桑德斯的樣貌。