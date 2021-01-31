新冠肺炎｜廈門增1宗台輸入病例　台指揮中心：疑去年返台前感染

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-01-31 17:45

據福建廈門衛健委報告，廈門上周五（29日）新增1宗台灣輸入病例，患者於1月23日由台灣飛抵廈門。 台灣中央流行疫情指揮中心周日（31日）表示，上述個案去年2月20日就從台灣出境，同年10月28日返台，今年1月23日再出境，且23日在廈門檢出血清抗體陽性，有機會是去年10月入境前就已經被感染。

廈門上周五新增2宗境外輸入病例，其中一名患者由台灣輸入。患者本月23日抵達廈門後，無發燒等呼吸道症狀，先後進行2次核酸檢測，結果均為陰性，但血清總抗體呈陽性，28日核酸檢測結果陽性後確診。這是廈門出現的第2宗由台灣輸入的新冠肺炎確診病例，也是台灣輸出至大陸的第6宗新冠肺炎確診病例。

廈門新增1宗台灣輸入病例。台灣桃園市近來本土疫情也頗為嚴峻，圖為爆發群聚感染的衛福部桃園醫院。（中央社）

台疫情指揮中心發言人莊人祥周日表示，目前了解上述個案為50餘歲台灣女性，但目前還未能與之建立聯繫。目前僅知這名個案2020年2月20日就從台灣出境，同年10月28日入境返台，今年1月23日再出境。

莊人祥說，個案過去1年在境外時間多，有可能去年10月入境前已感染，因其23日在廈門核酸檢驗有2次陰性，且血清抗體陽性，28日才判定核酸檢測陽性。

他表示，其他細節都還不清楚，通常此類個案需要3、4天釐清，聯絡到後，還要對後續接觸者進行調查才能釐清。

（綜合報道）