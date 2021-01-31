吳怡農當選民進黨台北市黨部主委　投票率12.69%創新低

撰文： 林仕祥 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-01 13:26

民進黨新星、智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農1月31日當選民進黨台北市黨部主委，民進黨台北市黨部指出，這次選舉展現民進黨與時俱進、勇於改革和創新的決心；吳怡農則稱他有4個感謝，分別是感謝所有工作夥伴、各界前輩與先進、民進黨支持者及「農友」，期盼未來和大家一起努力。

民進黨這次台北市黨部主委選舉採同額競選，參選人僅有吳怡農，吳怡農共獲得2217票，佔全體選舉人數（17586）的12.69%，低於黨內先前預期，也創下新低紀錄。不過吳怡農擔任台北市黨部主委，在民進黨內並無異音，投票率低應是吳怡農鐵定當選，導致黨員投票意願低落，加上最近新冠肺炎疫情增温所致，而非派系在其中操作。

民進黨新星、智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農當選民進黨台北市黨部主委。（資料圖片）

民進黨台北市黨部在開票結果出爐後表示，本次選舉充分展現民進黨與時俱進、勇於改革和創新的決心，民進黨擁有多元、跨世代人才，由不同世代政治菁英共同領導的民進黨是人民的政黨，新生代吳怡農接棒將以共創更好台灣、更好台北的責任和使命全力以赴。

這屆的民進黨台北市黨部主委的任務，包括2022年台北市長、議員選舉，以及藍營民代藉着反萊豬議題推出的綠營民代罷免案，新手上路的吳怡農能否拆彈成功，或順利做好相關紮根、說服、宣傳工作，交出亮眼成績單，將牽動後蔡英文時代的台灣各方政治勢力版圖。