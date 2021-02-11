台駐美代表蕭美琴進國務院會晤亞太助卿　為拜登就任後首次

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-11 10:39

台灣駐美代表蕭美琴周三（10日）與美國國務院代理亞太助卿金成（Sung Kim）會晤，為美國總統拜登就任後首次走進國務院。國務院東亞暨太平洋事務局在Twitter發文表示很高興見到蕭美琴，並指台灣是民主領頭羊，也是重要經濟、安全夥伴，美方正深化與台方的關係。

從國務院東亞暨太平洋事務局在Twitter上傳蕭美琴與金成的合照背景研判，地點就在國務院大樓內。就會面細節，蕭美琴受訪時表示，二人談論了雙方關注的議題，她也有專程帶了春聯伴手禮贈予對方。

她隨後再於Twitter表示，與金成及其團隊的會面愉快，雙方就諸多共同關切的議題交流，反映出美台強健與廣泛的夥伴關係。

I had a good meeting with @USAsiaPacific Acting Assistant Secretary Kim and his able team today, where we covered many issues of mutual interest, reflecting our strong and broad partnership. I also wished the team a happy lunar new year! https://t.co/ibSPhg9SQa — Bi-khim Hsiao 蕭美琴 (@bikhim) February 10, 2021

今次是蕭美琴自拜登就職以來首次進入國務院，台媒認為這加上美方主動公開會面合照，顯示拜登當局有意維持美台過去4年的交往熱度與模式，而非將其轉為枱面下發展。

（中央社）