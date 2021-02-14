蔣萬安首度鬆口選台北市長　馬英九：國民黨未來成功的基礎

撰文： 許陳品 最後更新日期： 2021-02-14 21:22

將於2022年底舉行的九合一選舉有2024台灣總統大選前哨戰之稱，牽動着藍綠白等各方政治勢力版塊。國民黨籍立委蔣萬安於2月12日的政論節目上表態稱「該是我要扛的責任，我不會迴避」，被視為首度鬆口投入競選台北市長，藍營要角為此紛紛給予祝福。

被視為台北市長熱門人選的國民黨籍立委蔣萬安，於政論節目上終於首度表態將投入台北市長選舉。（多維新聞）

距離2022年九合一地方選舉還有超過一年半的時間，而國民黨即將於今年7月舉行黨主席改選。正值黨內權力重整階段，被視為台北市長熱門人選的蔣萬安，過去對此始終沒有正面回應。不過，就在2月12日的政論節目上，當蔣萬安再一次被問及當眾人不斷勸進、是否競選台北市長時，蔣萬安終於鬆口表示「該是我要扛的責任，我不會迴避」，被認為是首度表態將投入台北市長選舉。

馬英九於2月14日與國民黨主席江啟臣、台灣資深媒體人趙少康聯袂前往新北市三重先嗇宮上香祈福時，對「蔣萬安表態參選台北市長」表示讚賞，指這種參與的精神是國民黨未來成功很重要的基礎。趙少康同時也稱，「很好啊」，當然支援能夠勝選的人參選，「蔣萬安是能有機會勝選的人」。

此前江啟臣也表示，蔣萬安非常的優秀，大家對他都有很高的期待。江啟臣強調，任何人想要代表國民黨參選或爭取國民黨的提名，也都必須要照黨內機制來走，年後內部也會有一些相關的討論。

此外，在2月14日台灣「中央流行疫情指揮中心」記者會上，指揮官陳時中也被問及蔣萬安表態想競選台北市長一事。陳時中認為該問題無關疫情，但對於蔣萬安要參選台北市長，任何人要在民主社會願意承擔社會責任，都祝福他心想事成。