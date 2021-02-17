台灣墾丁名勝貓鼻頭驚見噁心「紙花海」　用過避孕套與紙巾丟滿山

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-17 09:20

美麗的貓鼻頭向來是墾丁的著名地標之一，在觀景台上能一眼望遍巴士海峽和台灣海峽壯觀海景；但如果您看到的不是海景，而是這些「衛生紙花朵」，甚至是疑似有民眾在山間進行性行為「野戰」後的保險套屍體，會作何感想呢？

一名吳姓網友於大年初四前往墾丁著名地標貓鼻頭，赫見在一處山徑秘境竟有大量的「衛生紙花朵」飄在山林蔓草間，再走近一看，竟見3片疑似是某大廠保險套使用過的包裝，被大辣辣地直接丟棄在山間小徑上，讓她直嘆：「怎麼會有人這樣噁心，是沒錢去飯店嗎？為何要這樣破壞環境呢？」

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吳姓網友表示，本來整個過年心情都很好，但初四一早去了趟貓鼻頭竟整個變調，「好生氣看到髒東西」，一團團疑似被使用過的「衛生紙花朵」竟布滿山間，還有3片保險套「屍體」，「這麼美的風景景到底是怎樣？」網友表示，本來上山是為想追憶過世的親人，代他來看看生前喜愛的美景，竟見到讓人生氣又難過的景象。

原PO一文，引來不少朋友附和，吳姓網友的友人直抒：「大陸人不來了，還有這情況，台灣人的素質不是很高的嗎？」真的是太誇張了。

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