蔡英文親自指示海巡艦艇增「TAIWAN」塗裝　避免與大陸海警船混淆

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-02-17 14:40

台灣海巡署在周三（17日）表示，為提升巡防艦艇海上執法識別度，今年1月起規劃在艦艇舷側增「TAIWAN」字樣，新北艦、謀星艦、台東艦、澎湖艦已完成塗裝，後續225艘大小型艦艇會陸續塗裝。 據台灣傳媒報道，海巡署此舉是應國安高層指示，目的是避免與中國大陸海警船混淆。總統府發言人在同日則證實，是總統英文親自下達的指示。

新北艦已經完成塗裝，可以見到「R.O.C. COAST GUARD」上方新增「TAIWAN」字樣。（中央社）

海巡署指，海巡艦船艇除執行遠洋巡護，範圍延伸至外海，為讓各國漁船及艦艇可辨識台灣海巡艦艇及提升海上執法識別度，規劃在艦船艇舷側「R.O.C. COAST GUARD」上方，新增「TAIWAN」字樣。海巡署強調，此舉以考量提升海上執法識別度為主，並依相關規定及權責辦理，且不會增加公帑及不影響艦船艇妥善率，會以最短時間完成。

台媒報道指，「正名」政策的內部決策雖是由基層簽核向上呈報，經海巡署長轉呈海洋委員會主委核定後決行，但實際上是國安高層建議交辦在先。報道引述專家認為，可能是與中國大陸福建海事局，在台灣海峽部署首艘5000噸級大型海事巡航救助船「海巡06」、並宣稱將在台灣海峽執法有關，有助外國船艦識別，有利於反制大陸「灰色地帶衝突」的操作。

總統府發言人證實海巡艦艇增「TAIWAN」字樣塗裝是蔡英文親自下達的指示。（中央社）

總統府發言人張惇涵就證實，總統蔡英文在去年12月11日主持安平艦下水典禮，並在離開前親自指示「很好！但若能在海巡艦艇上塗裝『TAIWAN』，讓海巡執法時能夠被國際更清楚辨識，就更好」。張惇涵表明，「這位『國安高層』，不用懷疑、也不用猜測，正是蔡英文本人。」

張惇涵強調，台海周邊一年大約有30萬艘次的各國船舶通行，尤其在中國大陸單方面推動《海警法》於2月正式生效後，周邊國家的海巡工作比起過去將更為持重。張惇涵稱，面對「灰色地帶衝突」的應對，「TAIWAN」的塗裝能讓海巡艦艇有更清楚的辨識、更安全的執法，但重申始終堅持不挑釁、不屈服的立場。

（綜合報道）