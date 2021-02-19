蔡英文調整「國安團隊」　台國防部長及陸委會主委換將

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-02-19 19:20

蔡英文出手調整「國安團隊」人事。台灣總統府2月19日臨時召開記者會，宣稱因應下階段區域與國際情勢，以及後疫情時代下所牽動的政經變局，現任台灣國防部長嚴德發轉任國安會諮委，由現任台灣國安局長邱國正接任國防部長。現任台灣陸委會主委陳明通轉任台灣國安局長，前台灣國安會諮委邱太三則接任台灣陸委會主委。

台灣總統府發言人張惇涵表示，蔡英文約在農曆年前對下階段的國安團隊佈局進行思考，並在和台灣行政院長蘇貞昌商議後，近日做出決定，對下一階段的「國安團隊」任務與隊形進行再部署。（吳逸驊／多維新聞）

台灣總統府發言人張惇涵表示，蔡英文約在農曆年前對下階段的國安團隊佈局進行思考，並在和台灣行政院長蘇貞昌商議後，近日做出決定，對下一階段的「國安團隊」任務與隊形進行再部署。

張惇涵指出，嚴德發在將近三年的國防部長任內，承蔡英文之命落實「國防自主」、「國機國造」、「國艦國造」、台軍的個裝更新、營舍改建等國防改革事宜，並全力支援防疫相關工作。他說，蔡英文邀請嚴德發留在國安團隊內，盼借重嚴德發的專長與歷練，擔任她「最重要的軍事顧問」。

張惇涵又表示，邱國正歷任台灣陸軍司令、參謀總長、退輔會主委、台灣國安局長等要職，軍職生涯歷練完整，豐富的行政經驗和沉著穩重的個性，治軍嚴謹且擅長溝通，深受各界好評。此外，邱國正自1999年從美國陸軍戰爭學院畢業，並在2018年入選該校名人堂，成為第一位入選的台灣人，熟悉美國的國家戰略跟軍事思維，並在台灣國安局長任內，於對美戰略溝通和相關安全工作推動上建樹良多，更將有助於雙方後續再國防事務的各項合作。

邱國正歷任台灣陸軍司令、參謀總長、退輔會主委、台灣國安局長等要職，軍職生涯歷練完整。（多維新聞）

張惇涵稱，以邱國正的資歷，對國防體系的工作能夠立刻上手，且邱國正的歷練不僅限於國防要職，更是台灣國安團隊的重要成員，能協助蔡英文和「國安團隊」做出重大決策。另外，邱國正歷任參謀總長、陸軍司令、後備司令，有鑑於後備動員是「全民國防和國土防衛的核心」，蔡英文期盼借重邱國正的專業與經驗，落實台軍現階段重中之重的常備一體、後備動員合一、跨部會合作的三項改革措施，也希望邱國正完成包括下階段的國防改革任務，包括非傳統威脅、不對稱作戰、聯合作戰等全盤的檢討與規劃。

他強調，要落實這些重要的國防改革任務，需要熟稔基層和部隊實務的工作，並且對國家安全戰略、國防體系有充分的了解，因此下一階段台灣國防部長最合適人選就是邱國正。

介紹陳明通時，張惇涵表示，陳明通擔任台灣大學國發所教授三十餘年，作育英才無數，蔡英文2000年擔任台灣陸委會主委時，陳明通就是副主委，並在2007年、2018年兩度擔任台灣陸委會主委。除了學術上的成就，在兩岸事務上陳明通更擁有豐富的經驗和實務工作，是名符其實的兩岸通。

他指出，台灣國安局最重要的工作，就是「對於中國大陸的理解跟掌握」，蔡英文期盼倚借陳明通嚴謹的學術素養及豐富的學術經驗出任台灣國安局長，「這勢必有助於國安團隊對於兩岸情勢的專業研析，以及精準的判讀」，同時也能幫助蔡英文和「國安團隊」對於兩岸局勢做出正確的決策。

至於邱太三，張惇涵指出，邱太三檢察官出身，擔任過台灣「國大代表」、立法委員、高雄市和桃園市的副市長，2004年擔任陸委會副主委時，促成首次春節包機直航，熟悉台商的實際需求；2016年蔡英文執政後，邱也擔任過台灣法務部長及台灣國安會諮委等職務。

張惇涵表示，蔡英文期盼邱太三能憑藉對法律和兩岸專業，以及其擔任過民代和行政歷練的溝通能力，在後疫情時代妥適穩健的處理兩岸關係，持續維護兩岸和平穩定和區域繁榮發展。

邱太三2004年擔任陸委會副主委時，促成首次春節包機直航，熟悉台商的實際需求。（中央社）

張惇涵補充，這四位國安團的的新佈局共有四個共同點：一、高度專業；二、具有宏觀視野；三、都是經驗豐富的沙場老將，可以說不用摸索就立刻上手；四、都符合新階段「國安團隊」任務的需求。

至於是否會有下一波的人事變動，張惇涵表示，相關佈局都會在定案後再對外公布，「希望外界不用過度臆測」。