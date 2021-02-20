江啟臣尋求連任國民黨主席　表明不會考慮參加2024年台灣總統大選

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-02-20 18:09

國民黨主席選舉將於7月左右登場，現任黨主席江啟臣於周六（20日）上午於社交平台發文宣布將尋求主席連任，更稱自己是無私的「造王者」。 江啟臣同日下午於立法院受訪，進一步談尋求連任黨主席的想法時，他就直接表明不會考慮2024年的總統大選，而是要幫國民黨找到一個能重返執政的人選，同時江啟臣也否認突然宣布競選連任，與前高雄市長韓國瑜近期動作頻頻有關。

現任國民黨主席江啟臣宣布也將尋求主席連任，更稱自己是無私的「造王者」。 （吳逸驊攝）

現場媒體問到，江啟臣宣言所稱的「造王者」，是不是指「抬轎不坐轎」，江啟臣就笑答，「就是桶箍啦」。江啟臣進一步說，他希望國民黨能在2022年台灣縣市首長選舉先打下勝選基礎。至於2024年，他作為黨主席，該做的是全力找出能幫國民黨贏回政權、重返執政的人選。故能夠連任黨主席的話，這是在2022年跟2024的重要政治目標。

至於自己會不會是選項，江啟臣表明「不會考慮」，目前就是找到一個幫國民黨贏回2024年的人選。被追問「當黨主席的人不該想選總統嗎」時，江啟臣就再重申，「見仁見智，每位黨主席候選人可能有不同看法，我都尊重，但這是我自己的想法。」

談到近期已經宣布參選的趙少康，甚至近期動作頻頻的前高雄市長韓國瑜，江啟臣澄清沒有針對任何人，選不選黨主席、如何選、選後怎麼做，完全只有自己的想法、節奏、步調，跟其他人沒有任何關係。

（綜合報道）