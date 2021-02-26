台灣農委會稱外銷大陸菠蘿佔總產量1成　台東農民料損失嚴重

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-26 21:11

中國大陸海關總署周五（26日）發布通知，宣布自3月1日起暫停進口台灣菠蘿（台灣稱作鳳梨），原因是生物安全防範舉措，指大陸多次從進口台灣菠蘿截獲檢疫性有害生物。 台灣農委會表示，感到無法接受，很遺憾大陸作出此決定，又指台灣外銷的農產品量不大，以鳳梨為主，而銷往大陸的台灣鳳梨約佔總產值1成，拉抬1成銷量便可穩價。此外，除了鳳梨，台灣以銷往大陸為主的農產品還包括檳榔等5種。

台灣農委會國際處統計，過去3年期間，台灣農產品有做外銷且以銷往大陸為主的（超過9成），共計6種。佔比最高的是檳榔，有外銷的部分幾乎100%銷往大陸，其次是蓮霧（98.1%）、鳳梨釋迦（96.9%）、鳳梨（95.2%）、葡萄柚（92.5%）、柳橙（92.5%），其中鳳梨的產值最高，約1億5523萬美元（約合12億港元）。

台灣的鳳梨主產區依序為，屏東縣（佔30%）、高雄市（佔１4%）、台南市（佔14%）、嘉義縣（佔13%）、南投縣（佔12%）及花東等地區。

而在鳳梨產量佔比不到全台灣5%的台東縣，有鳳梨農表示，如果大陸禁止進口台灣鳳梨，價格恐會面臨崩盤，到時候對產農來說，損失可能難以估計，畢竟鳳梨外銷以中國大陸市場為主，「這個問題很嚴重！政府一定要解決」。也有鳳梨商呼籲台灣政府，積極拓展台灣鳳梨銷往其他國家的市場，降低崩盤風險。

對此，台東縣農業處處長許家豪稱，縣政府將持續觀察鳳梨出口受阻後，對台灣市場的影響，並採取適當因應措施。

（中央社／聯合新聞網）