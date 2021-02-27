新冠疫苗二月抵台無望　台衛福部：會延後數天

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-02-27 21:05

由世界衛生組織（WHO）主導「新冠肺炎實施計劃」（COVAX），台灣通過此平台訂購476萬劑疫苗，外傳首批分配到的20萬劑阿斯利康（Astra Zeneca，簡稱AZ疫苗）疫苗，原預計2月22日會收到通知劑量和相關運送情形。不過僅剩兩天就要3月，至今仍未收到日內瓦進一步消息。 台衛福部表示，周五（27日）已經取得駐外單位聯繫，還在處理中，疫苗會延後數天。

台灣防疫指揮官陳時中表示疫苗會延後幾天。圖為陳時中日前接受電台訪問照片。（中央社）

據台灣媒體報道，台首批新冠疫苗最快將於2月底抵台，可如今COVAX仍未來信通知，疫苗2月抵台恐無望。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示：「過去從未承諾2月會抵台，僅提到最快3月來台」。

台灣防疫指揮官陳時中也回答：「好幾個國家地區也尚未收到COVAX平台通知劑量和相關運送」，認為應是同樣都沒收到，「我們沒收到，大家也沒收到」，並進一步說明還要看合約內容，但疫苗購買事宜在其他國家地區都列為保密事項。

對於美國開放強生（Johnson & Johnson）疫苗緊急用戶許可證，陳時中表示，目前掌握到的消息為強生疫苗想向COVAX供貨，將會持續聯繫中。據傳強生疫苗的初步臨床試驗結果相當不錯，並朝僅接種一劑的方向改善。

由於台灣在取得新冠疫苗的速度較慢，有專家建議可以透過加速接種效率，後發先制。陳時中表示，這正是目前努力規劃方向之一。