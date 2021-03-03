陸禁台灣菠蘿｜綠營倡向世貿申訴　有學者稱台亦禁陸6百項農產品

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-03 09:03

中國大陸海關總署2月26日發布通知，宣布自3月1日起暫停進口台灣菠蘿（台灣稱作鳳梨），原因是生物安全防範舉措，指大陸多次從進口台灣菠蘿截獲檢疫性有害生物。 對此，台灣綠營立委和意見領袖要求政府「硬起來」，向世界貿易組織（WTO）申訴。但是，台灣經濟部高層官員表示，目前並沒有接獲指示處理向WTO申訴相關事宜。還有一名長期擔任經貿談判的幕僚學者指出，「大陸只禁我們一項水果鳳梨進口，我們目前卻不准大陸600多項農產品進口，要怎麼向WTO申訴？」

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台灣農委會主委陳吉仲日前表示，台灣鳳梨輸出大陸都是依照WTO的規範在進行，大陸禁止進口做法完全不符合國際貿易規範。民進黨立委許智傑等人則要求政府向WTO申訴，懲罰大陸違反公平貿易的惡劣行為。但是，經濟部經貿官員對此持保留的態度，「目前未獲指示要向WTO申訴，未來仍要待行政院和總統府進一步決定」。

另外，一名熟悉WTO運作的學者指出，台灣過去以兩岸關係特殊為理由，禁止了兩千多項大陸產品進口，並不符合WTO規範，其中包括600多項的大陸農產品，例如台灣少產蘋果，卻堅持不准大陸蘋果進口，大陸開放我們產品就說是「統戰」，禁止進口又說是「打壓」，「如果告到WTO，到底誰比較不符規範？」

這位學者稱，台灣因為對大陸做了許多貿易上的片面保護措施，加上WTO爭端解決機制也停擺中，所以我們應該不會告上WTO，而大陸向來不希望在國際架構上解決兩岸經貿問題，所以大概也不樂見如此，因此WTO並非解決兩岸經貿問題的好平台。

對於台灣是否需要向WTO提告，台灣經濟部長王美花周二（2日）表示，目前對於這樣的貿易障礙，農委會正在交涉當中。

（ctwant/聯合新聞網）