陸禁台灣菠蘿｜台農委會：境內外銷逾4萬公噸　超去年銷陸總量

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-02 17:48

中國大陸的海關總署日前宣布，由於檢出「檢疫性有害生物」，因此自3月1日起暫停進口從台灣出產的菠蘿（台灣稱鳳梨）。事件引發兩岸輿論熱議，更在台灣掀起一股從官方到民間的「搶救鳳梨」熱潮，希望以實際行動支持台灣農民。台灣農委會主任委員陳吉仲今日（2日）召開記者會透露，台灣菠蘿截至目前，包括境內外團體與個人訂購、加工需求及外銷累計已達41,687公噸，超過去年銷往中國大陸的總量。

陳吉仲表示，在該會各項措施推動下，台灣農產品外銷金額逐年增加，2019年外銷量值達到229萬公噸、1726億元新台幣（約487.6億港元），創歷史新高，而外銷到新南向國家也逐年增長，確實穩定台灣境內重要農產品產銷與農民收益。而2020年雖然受全球新冠疫情影響，出口金額較前一年衰退11.9%，但如美國、加拿大及新南向國家澳洲與新加坡等重要市場仍分別成長7.5%、3.4%、1.8%與4.1%。

農委會今天召開臨時記者會。（影片截圖）

農委會稱，台灣新鮮水果近3年每年平均外銷約91,000公噸，其中出口中國大陸佔約八成，為避免市場過份集中，農委會持續輔導業者經營其他市場，相比2019年，2020年外銷香港、日本、韓國、美國等市場的水果分別增長68%、37%、75%、210%，其中菠蘿、蓮霧及柚子等出口到中國大陸以外市場也分別增長164%、77%及147%，分散市場成果漸現。

農委會進一步表示，台灣農產品外銷新南向國家金額逐年成長，2017年至2020年分別達13.1億美元（約101億港元）、14.3億美元（約110億港元）、14.3億美元（約110億港元）及11.7億美元（約90億港元），其中2020年受疫情影響略減，但多項農產品該年外銷新南向國家仍顯著成長，當中菠蘿外銷較新南向政策推動前增長110倍。

（三立新聞網）