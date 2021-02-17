新冠肺炎｜台灣購BioNTech疫苗遭阻　陳時中：因大陸介入生變數

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-17 11:29

台灣中央疫情指揮中心指揮官陳時中今天（2月17日）表示，台灣原向德國BioNTech購買500萬劑新冠肺炎疫苗，卻因中國大陸介入生變數，更稱「有人不希望台灣太高興」。

陳時中接受台灣的電台專訪，宣稱台灣原向德國BioNTech購買500萬劑新冠肺炎疫苗，卻因中國大陸介入生變數。（影片截圖）

陳時中去年曾經宣布台灣預計向國際洽購2000萬劑疫苗，其中約500萬劑透過新冠肺炎疫苗實施計劃（COVAX）取得，並洽購1000萬劑阿斯利康疫苗以及500萬劑「其他廠牌」的疫苗，但當時未有公開500萬劑的疫苗廠牌及何時簽約。

陳時中接受電台專訪，首度證實500萬劑是BioNTech疫苗。他透露，台灣去年與德國BioNTech公司直接洽購500萬劑疫苗，由於後者將台灣在內的大中華地區代理權都授權予上海復星醫藥公司，台灣在談判過程中一直擔憂有外力介入，才遲遲未公布廠牌。

美國大藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物科技公司BioNTech研發的mRNA疫苗。（新華社）

陳時中透露，去年底簽約在即，雙方已互相檢視新聞稿，上海復星醫藥公司卻在簽約前夕急踩煞車。由於至今沒有完成簽約，因此也沒有毀約問題。對於屢被外界批評在疫苗議題上不夠透明，他則坦言是有苦難言，並稱未能購入BioNTech疫苗確實打亂台灣在疫苗上的布局。

對於台灣未來是否採用中國大陸的新冠肺炎疫苗，陳時中就表示，中國大陸疫苗不在新冠肺炎疫苗實施計劃中，也不在台灣的洽購名單上。同時，大多數中國大陸疫苗的三期試驗訊息都以新聞稿方式發布，台灣根本無從了解其中技術性資料層面。此外，中國大陸至今亦沒有表示要向台灣提供疫苗。

（中央社）