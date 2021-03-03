連戰長子連勝文考慮參選國民黨主席　提出要「專職」不兼任公職

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-03-03 17:47

前國民黨主席連戰長子、國民黨智庫副董事長連勝文當地時間3月3日接受台灣廣播節目專訪，首度鬆口表示「他從今天開始會認真、嚴肅地考慮」參選國民黨主席。

近來台灣輿論認為，連勝文是參選國民黨主席的熱門人選之一，但連勝文始終沒有鬆口表態選或不選。而連勝文於3月2日在臉書（facebook）上發文，表示他認為黨主席應該是「專職黨主席」，在此敏感時刻突然發文，再度引來臆測。

前國民黨主席連戰長子、國民黨智庫副董事長連勝文當地時間3月3日接受台灣廣播節目專訪，首度鬆口表示「他從今天開始會認真、嚴肅地考慮」參選國民黨主席。 （《POP搶先爆》製作單位）

連勝文被問到今年是否參選國民黨主席，他坦言在這周以前，關於選不選黨主席一事，都沒有動作和確切的規劃，只是有很多朋友鼓勵跟支持，但他強調「從今天開始會認真、嚴肅地考慮」，也會針對大家關心的議題去請教一些社會賢達。

連勝文表示，他從以前就常講國民黨要打破救世主的文化，這種守舊的宮廷文化要改變，不能總想靠一人救全黨，沒看到全黨救一人時國民黨多痛苦、多辛苦，也不該把所有責任推到一個人身上，只要制度不檢討，問題就會一再重複。關於最終選或不選的考量，連勝文直言，「如果走了一圈發現我的理想在黨內推不動，大家還是堅持要救世主，那我也不用浪費時間。」

廣播節目主持人又詢問連勝文家人對自己參選有何想法，連勝文回應，家人一定不希望他這麼辛苦，畢竟人生也經歷了起起伏伏、大災大難，但如果理念有實踐的空間，一定努力做下去。

由於連勝文日前提出「專職黨主席」，不兼任公職也不爭取公職選舉提名，被問到日後若參選黨主席是否也會做到，連勝文表示，「我自己講的話當然要為我的理念負責」，他指出，現階段是提出個人理念，未來聽過討論可以有更清楚的定義，黨內也不是一言堂，制度的設計可以更詳盡的檢討跟規劃，呼籲大家一起討論讓制度更明確。

針對連勝文的「專職黨主席」言論，不得兼任公職，被解讀為逼宮現任黨主席江啟臣，江啟臣當地時間3月3日受訪對此表示，他沒有這種感覺，強調大家都是善意的，期望黨會更好。江啟臣說，他都尊重大家的意見，國民黨有既有的辦法與制度，無論黨內選舉或爭取提名參加外部選舉，都有既有的辦法，至於黨主席應該專任或兼任，過去都有例子，好壞優缺點與利弊，他尊重黨員的判斷與決定。他表示，國民黨並非一言堂，相關提案建議可以透過程序辦理，大家尊重黨員以及全代會的權力。

（綜合報道）