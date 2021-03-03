晶片荒｜多國求助望能增產救急　台灣半導體產業卻遇水荒危機

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-03 13:35

由於車用晶片不足導致汽車減產，全球掀起一股「晶片荒」，美國、日本、德國等多國政府紛紛向擁有台積電、聯發科等半導體巨頭的台灣求助，希望能夠增產救急。 不過，台媒報道指出，事實上台灣的半導體產業正面臨「水荒」，水資源短缺下多間廠商已啟動因應方案，準備好部分廠區要以水車運載用水。

寶山第二水庫的蓄水量僅得13%。（中央社）

報道指出，台灣在去年遭遇氣候異常，自1964來以來首次汛期沒有颱風，直接導致降雨量大減。政府考量未來降雨可能持續偏少，決議自上月底起，新竹丶苗栗丶台中地區的工業用水節水目標，由今年1月節水7%提升至11%，嘉義丶台南地區的工業用戶則要節水7%。此外，即日起新竹、苗栗及台中地區的自來水減壓時段，亦將由晚上10時至次日上午6時，延長至全日實施。

報道又提到，經濟部水利署的數據顯示，供應台灣三大科學園區的許多水庫目前正處於低蓄水量。供應新竹科學園區的寶山與寶山第二水庫蓄水量為24.9%與13%，供應中部科學園區的鯉魚潭水庫丶德基水庫蓄水量為15.8%與12.5%，至於供應南部科學園區的曾文水庫蓄水量亦只剩下15.1%。

晶片製造的過程當中需要大量用水。（視覺中國）

報道表示，在晶片製造的過程當中，包括清洗化學物等多個步驟都需要大量用水。例如台積電2019年度的企業社會責任報告書列明，台積電在新竹丶中部與南部科學園區三大園區內的廠區，每日需要約15.6萬噸水，一年總用量高達5800萬噸。面對水庫缺水，台積電等廠商據報早前已開始演練水車運載用水。但以台積電新竹科學園區每日使用量要5.7萬噸水為例，假設水車每次能運載20噸水，相當於要安排2850車次，全台廠區均以水車的話，就每天要有近8千車次，相當驚人。

對於用水問題，台積電有回應指已不斷深化「廠務系統用水減量、增加廠務廢水回收、提升系統產水率、降低系統排水損失」四大節水方向。台積電持續精進擴大既有節水措施外，除增加機台廢水回收外，其中共5座廠區更全面導入「回收水再精煉為工業用水」，有效節水128.6萬公噸，2019年總計新增節水量達328萬公噸，節水量共達793萬公噸，創歷史新高。

（綜合報道）