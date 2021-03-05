台灣缺水嚴重　高雄停止支援送水台南　寶山水庫乾到見底露遺跡

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-05 12:35

綜合《聯合報》等台媒報道，高雄周四（4日）凌晨零時起停止送水台南，南區水資源局副局長鄒漢貴表示，代表水情更嚴峻，南化水庫必須增加出水量，全民要更嚴加節省用水，現有水庫蓄水量要撐到今年7月。 新竹水情也拉響警報，主要供水的寶山及寶二水庫蓄水量每天都在往下降，屢創歷史新低，其中寶山水庫的河床邊更露出早年民宅遺跡。

高屏溪川流水再下降。（南水局供圖）

報道指高雄地區已進入乾旱期，高屏溪攔河堰日來平均流量約8CMS( 每秒／立方公米)，創營運22年來最低量，先前高屏溪原水充足，高雄每天可北送支援台南用水，但今年水情嚴峻，支援水遞減到每日5萬噸，因此暫停北送。

目前台南地區曾文烏山頭水庫合計蓄水量是1.1億立方米，南化水庫蓄水量降到4000多萬立方米已經不足五成。台南地區目前每日需水量約100萬米，曾文系統出水60萬立方米，南化水庫出水量原本35萬立方米，在高雄停止支援以後每日的出水量要從要增加到38到40萬立方米。

寶山水庫淹沒區內已露出早年徵收民宅的斷垣殘壁。（中時新聞網）

此外，位在新竹的寶山水庫乾可見底，一旁河床不只土壤龜裂，早年民宅遺跡還因此重見天日。據悉，寶山水庫蓄水量只剩下21.9%，再20多天就會見底，鄰近的寶二水庫也只剩12.5%的蓄水量，嚴重衝擊竹科地區的工業用水。

旱災中央災害應變中心於周三（3日）召開第九次工作會報，會後宣布新竹、苗栗、台中將從夜間減壓供水改為全日減壓供水；非工業用水大戶節水率則從10%上升到20%，影響產業包括游泳池、三溫暖、水療中心、洗車業者，總計1,066戶；工業用水節水率則維持11%不變。嘉義及台南地區工業用水及非工業用水節水率將繼續維持7%及10%不變， 民生用水維持夜間減壓供水。

（聯合報／中時）