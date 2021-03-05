大陸菠蘿也有蟲　就無權禁台灣有蟲菠蘿？台學者與農委會爆論戰

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-05 10:03

中國大陸禁止台灣菠蘿進口，台灣農委會主委陳吉仲昨（4日）接受廣播寶島新聞網專訪時說，該做法不符合國際規範，若都這樣以防檢疫為藉口卻與政治綁在一起對待國際社會，會讓其他自由貿易國家團結起來，它（中國）本身會受到傷害。但部分學者專家不以為然，直說輸入國本來就可要求產品必須要「乾淨」，不是「我有、你也有」的病蟲害，就可相互輸出輸入。

一個圖輯看清農委會理據及台灣專家學者如何逐點反駁▼▼▼

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陳吉仲說，介殼蟲一般在菠蘿上很常見，一般經過薰蒸就可以進去其他國家或地區，為何是暫停輸入？對岸自己也有兩種以上的介殼蟲，我方因而回信希望兩邊有機會可針對這議題坐下來解決。陳吉仲還說，去年有十三批銷往中國大陸菠蘿不合格，農委會防檢局去年十二月十九日已強化措施，且台灣菠蘿可以賣給世界十六個國家，農民把菠蘿採收後到集貨場，就會做介殼蟲的防疫處理，強調台灣菠蘿賣到中國大陸合格率高達百分之九十九點七；台灣菠蘿銷到日本，也沒有類似像中國大陸這樣的處理方式，這與國際上的農產貿易不符。

但財團法人植物保護科技基金會董事長葉瑩認為，國際慣例通常是把我國沒有的病蟲害，列為檢疫條件，但並非「我有、你也有」的病蟲害，就可相互輸出輸入；輸出國也不希望品質不好的東西賣到別的國家去，因此通常會做出口檢疫。葉瑩說，檢疫也不是絕對的，因為各國檢疫抽驗僅抽查百分之二，不能說其他的全部都沒有。

中興大學植物病理學系名譽教授曾德賜也表示，人家要買你東西，當然可以規範你，並非兩岸都有介殼蟲，就不可以用介殼蟲為由去規範；不同地方的菌相、蟲相、特性都不一樣，因此對方就算有介殼蟲「當然可以限制你」。曾德賜舉例，中國大陸也曾以病害為由限制美國櫻桃，一大堆櫻桃都爛在港口、丟到海裡，美國都被卡關了，更何況是台灣；買方是老闆，買方說了算。其他案例像是，日本和台灣都有傳統豬瘟，但日本就是不同意台灣生鮮豬肉賣到日本。

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