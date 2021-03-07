台灣缺水｜多地水庫探底　民眾憂持續乾旱：4月再無雨就要當心了

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-07 18:15

台灣今年遭遇氣候異常，自1964來以來首次汛期沒有颱風，各地供水也趨緊張。目前，高雄市已停止送水台南，而新竹、苗栗及台中地區則全日實施自來水減壓供水。當局強調水情嚴峻，呼籲全民嚴加節省用水，現有水庫蓄水量要撐到今年7月。 《香港01》向台灣北中南多地民眾查詢，民眾紛紛表示，居家生活未有感受到缺水影響。但也有不少民眾指出，缺水對於產業的影響可能較為嚴峻。有人直言，目前多地水庫存量已十分告急，「4月再不下雨就要當心了」。

高雄民眾：南部人早就習慣 台中新竹較嚴峻

目前在台北工作的台南人羅先生表示，在台南的家人受缺水影響不明顯，雖然水壓比較小，但對洗澡也沒有太大分別。身在台南的林先生也表示未受缺水影響。

家住高雄鹽城區的韓先生同樣表示，目前沒有強烈感受到不便。他指出，家庭用水畢竟還是非常少量，目前當局主要限制對象都是農業區或工業區，產業受影響會較為明顯。他又指，南部民眾對於乾旱應該早就習慣，「因為冬天東北季風，南部本來背風側就少雨」。

台中大甲鎮瀾宮舉辦祈雨儀式（點圖放大）：

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韓先生指出，新竹、苗栗和台中地區的水庫蓄水量已經低於2成，三地目前都實施了減壓供水。他認為，這些中北部地區的情況應比南部更為嚴峻，民眾感受也會更為強烈。

新竹民眾：中南部應該比較慘 最慘是苗栗

對於韓先生指台中和竹苗地區民眾感受或更為強烈，家住台中勤美的丁先生否認，稱「只是有的時段水壓很小而已」。

新竹市的黃先生也說，目前生活一切如常，「只是影響到科學園區，因為他們需要大量用水」，並認為「中南部應該比較慘，水庫都沒水了」。黃先生說，竹苗地區最慘的是苗栗，因為苗栗永和山水庫的水位也已探底。

台灣多地水情告急，民眾表示暫未感受到明顯影響。（中央社）

受訪者盼清明節下雨 擔憂影響家庭用水

韓先生指出，現在水庫的限制還沒有輪到家庭用水，「但如果4月都沒有下雨，就要當心了」。他表示，往年有颱風送雨就將很快解決缺水危機，「一次颱風，水庫搞不好就滿了」。不過現在並非颱風季節，他就期盼清明節期間普降甘霖，加上之後的梅雨季，應能有效改善缺水窘境。