台灣缺水｜大甲鎮瀾宮古禮祈雨　台中市長率官員及3000名信眾參與

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-07 15:17

台灣今年遭遇氣候異常，自1964來以來首次汛期沒有颱風，各地供水也趨緊張。台灣行政院農業委員會農田水利署日前商請台中的媽祖廟「大甲鎮瀾宮」舉辦祈雨儀式，該祈雨儀式於今天（7日）早上進行，台中市長盧秀燕率領與水利、農業及經濟相關的五位局長及3000名信眾參與。 大甲鎮瀾宮上一次舉行祈雨儀式，已經是在1963年。

大甲鎮瀾宮舉辦祈雨儀式（點圖放大）：

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這場祈雨儀式於上午9時開始，鎮瀾宮廟前廣場前循古制高掛祈雨布幡、司雨神祇、糊紙祈雨令及知雨之鳥「商羊」，並由鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等人在儀式進行前請出二媽、神農大帝與三太子等神尊到法會神壇上。

參加祈雨儀式的民眾都穿白上衣，盧秀燕也身穿白色衣服帶領相關局處首長出席，農田水利署台中管理處長陳榮福等人都全程參與，隨著法師誦經跪拜，直到2個小時的儀式結束。

祈雨祭典現場高掛知雨之鳥「商羊」，不料儀式進行到一半時，商羊疑因紅線突然斷裂應聲墜地，引起現場民眾一陣騷動。所幸工作人員趕緊拾起商羊，另外找了一條更堅固的紅線捆綁，讓儀式得已順利進行。

盧秀燕在典禮結束後致詞表示，希望透過大家誠心參拜，祈求風調雨順、國泰民安、四季無災、所求如願、天降甘霖。

近60年未祈雨 廟方查古籍準備祭典

台中教育大學台灣語文學系副教授林茂賢指出，在漢代就已經有祈雨儀式，通常是由地方官員祈雨，古禮參與者會披麻帶孝，祈求上天憐憫，所以大家都穿白色衣服。不管祈雨之後會不會下雨，都會讓民眾警醒節約用水，也至少有安定民心的作用。

大甲媽祖每年出巡、遶境時都會下雨，因此在民間有了「雨水媽」之稱。據了解，大甲鎮瀾宮至今舉辦過3次祈雨法會，包括清朝年間、日治時期及1963年。當廟方人員日前接到需舉辦祈雨儀式的消息後，即動員全體工作人員查古籍、翻宮誌，了解祈雨祭典的流程，準備祭典所需物品。

（綜合報道）