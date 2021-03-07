台灣缺水｜當局開放申請鑿井　台中新竹等地全日減壓供水

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-07 11:04

台灣今年遭遇氣候異常，自1964來以來首次汛期沒有颱風，各地供水也趨緊張，從上周四（4日）起，高雄市就已停止送水台南，而新竹市水情也拉響警報。當局強調水情嚴峻，呼籲全民更嚴加節省用水，現有水庫蓄水量要撐到今年7月。 據中央社6日報道，水利署表示，抗旱鑿井是不得已但必要的規劃，若有需求的業者，經過地質水文評估後，可向地方政府申請鑿井，不過在抗旱結束後，水井就須停止使用。

水利署副署長王藝峰說明，考量今年特殊枯旱產業緊急用水需求，旱災中央災害應變中心已通過決議，在業者依需求並遵循水利法嚴格進行地質水文評估後，若在無地層下陷疑慮的科學園區或工業區，可向地方政府水利單位申請鑿井，以直接供應產業用水。

台灣中南部水情吃緊，德基水庫蓄水率僅10.53%。圖為德基水庫。（中央社）

桃園向新竹「輸水」

水利署也發布聲明指出，連月以來水情吃緊，針對高科技產業聚集的新竹地區，政府已規劃桃園送新竹自來水幹管，全長達26.3公里，可支援新竹當地約每天1/3的用水量，此外也推動抗旱水源緊急利用計劃，包含新竹海水淡化廠，以及新北、桃園、新竹及苗栗等地共6處移動式淨水機組等設備，才能對民生及產業維持穩定供水。

水利署資訊顯示，桃園石門水庫蓄水率仍未達5成；中南部水情更吃緊，德基水庫蓄水率僅10.53%，曾文水庫蓄水率也只有15.2%。水利署表示，現在是抗旱的關鍵時期，自3月3日起，新竹、苗栗及台中地區全日實施自來水減壓供水。

中、南部水情吃緊，經濟部長王美花6日也公開表示，科學園區或工業區用水需求，可在旱災期間鑿井使用等，會儘量節水調度供應相關需要。

（綜合報道）