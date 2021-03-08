陸禁台灣菠蘿︱台學者：北京彰顯主導權　料北京不會擴大報復行動

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-03-08 19:48

台灣淡江大學兩岸研究中心主任張五嶽當地時間3月8日表示，現階段的中共對台原則清楚，即「一中原則，九二共識」八個字，在兩岸沒有政治互信的狀況下，雙方要恢復談判協商機率不高，但雙方加強交流，符合北京推動自身的和平發展的目的，也切合台北避免誤判的需要，就算一時之間沒有政治互信，透過化解誤會跟敵意，對兩岸的政治互信建立，也會有積極作用。

張五嶽表示，北京宣布暫停台灣菠蘿應有其戰略考量，凸顯兩岸關係沒有政治互信，不僅雙方談判協商有影響，甚至連交流也會有影響，因此沒有政治基礎，是不可能有全面性交流及春暖花開的。（多維新聞）

台灣「國策研究院」3月8日舉行「中共兩會：兩強、與兩岸」座談會，諸多外交、軍事、兩岸學者與會並分享觀點。

張五嶽發言時表示，現階段北京的對台政策，就是「一中原則，九二共識」八個字，其中一中原則是基本立場，九二共識則是兩岸談判協商對話的基礎，以三月起北京宣布暫停台灣菠蘿為例，北京方面應有其戰略考量，其一是兩岸關係沒有政治互信，不僅雙方談判協商有影響，甚至連交流也會有影響，因此沒有政治基礎，是不可能有全面性交流及春暖花開的。

第二個目的是，北京也藉菠蘿風波凸顯其握有主導權的一面，滿足內部高漲的民族主義需要，但外界不需對此事件過度解讀。張五嶽說，一來是北京沒挑ECFA早收清單下手，二來是以介殼蟲為由，而非其他政治因素，除非兩岸關係出現變化，否則北京不會進一步擴大對台灣的報復行動。

張五嶽也認為現階段的中共對台政策主要有三大戰線主軸，其一是「一中反獨」，主要透過外交打壓與軍機、艦常態性擾台施壓；其二是「一中促融」，加大推動「融合發展」，對台商及台灣民眾進行統戰；其三是「一中促統」，開啟中國大陸內部，乃至兩岸民間與各界促談促統，共同探索習近平所提「兩制台灣方案」的大門。