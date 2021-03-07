台灣菠蘿｜台業界：獨尊金鑽失競爭力　生產不穩定致依賴大陸市場

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-07 11:58

中國大陸早前以截獲「檢疫性有害生物」為由，暫停進口台灣菠蘿（台灣稱作鳳梨），令台灣各界開始檢討出口過度依賴大陸的問題。 被封為「台南關廟鳳梨王子」的鳳梨農楊宇帆1日（上周一）在政論節目上提到台灣菠蘿出口日本與大陸的差別，他認為出口日本的價格雖然好，但對方要求也較為嚴格，出口大陸則是「賺快錢」，「他們對品質的要求其實是沒那麼高的」。 對此，國民黨前台中市立委參選人、雲林菜農林佳新批評是「鬼扯」，又指大陸市場深獲台灣貿易商喜愛，是成本考量與市場接受度使然，而台灣鳳梨的一大問題是獨尊「金鑽」品種，因此逐漸失去競爭力。

楊宇帆指大陸對菠蘿品質的要求不高，言論引發爭議（點圖放大）：

林佳新5日（上周五）在Facebook上發文分析稱，大陸市場能深受台灣貿易商喜愛，還是在於「成本考量」與「市場接受度」。

林佳新指出，台灣菠蘿產業的一個大問題是長年追逐單一獨大品種「金鑽」，金鑽不耐保存、菠蘿風味不足的特性，反而逐漸失去競爭力。而大陸恰恰相反，不管是快速通關禮遇或是風味的需求，都符合金鑽的特點。

國民黨前台中市立委參選人、雲林菜農林佳新。（林佳新Facebook專頁）

林佳新進一步分析稱，台灣產業本身問題多，單單是「穩定交貨」這一項就解決不了，很多貿易商都指「台灣自己內部生產不穩定」、「暴漲暴跌」，實在很難穩定開拓其他市場，所以才鎖定中國大陸。因為地理位置相近，就算滯銷也能送沿海拍賣市場試圖拿回成本。

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